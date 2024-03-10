Выступление Орбакайте в Кремле отменили
По слухам, это произошло из-за недавнего высказывания Аллы Пугачевой
10 марта 2024, 08:37, ИА Амител
Запланированное выступление Кристины Орбакайте в Кремле отменили. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Кристина Орбакайте должна была выступать на концерте в Кремле. Ее имя значилось в программе до последнего, и она должна была выйти на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически, это было бы финальное выступление концерта.
Орбакайте должна была исполнить вместе с Алексеем Воробьевым старую песню "Просто любить тебя". В день концерта ее фамилия была в списках, но в последний момент номер певицы был убран.
По слухам, отмена выступления Орбакайте связана с недавними словами Аллы Пугачевой, ответившей Стасу Михайлову.
08:57:37 10-03-2024
Делать ей нечего в России, пусть осваивает американские прерии, тпотко вряд ли кому нужен этот перещрелый фрукт, там своих молодых зватпет!
12:27:37 10-03-2024
Ольгица (08:57:37 10-03-2024) Делать ей нечего в России, пусть осваивает американские прер... Завидно да? 🤣🤣🤣
15:10:45 10-03-2024
Сергей (12:27:37 10-03-2024) Завидно да? 🤣🤣🤣... Почему у вас,либерастни,одна и та же методичка? Чуть что, какие-то детские поделки,завидно,сам такой.
19:08:56 10-03-2024
Гость (15:10:45 10-03-2024) Почему у вас,либерастни,одна и та же методичка? Чуть что, ка... Конечно завидно😂😂😂😂😂
09:18:09 10-03-2024
меня сейчас будут минусить, да я и сама бы, возможно, минусанула, но дети не отвечают за своих родителей. ни разу не слышала, чтобы Орбакайте поливала грязью россиян или страну. причем тут высказывание старой ... - непонятно. среди нас живут дети бандитов и серийных убийц, например. но никто их не отменяет, да? если я не в курсе, что Орбакайте что- то наговорила, прошу рассказать, хотя мне пофиг на эту семейку, по большому счету. всё, минусите))
12:57:37 10-03-2024
Элен без ребят (09:18:09 10-03-2024) меня сейчас будут минусить, да я и сама бы, возможно, минуса... Стесняюсь спросить,а что сделала тогда хорошего для страны дочь Пугачёвой в данной ситуации по отношению к родине. Это медийная артистка и могла бы и спеть хоть одну песню про любовь не только к противоположному полу ,но и к стране в которой она обрела и творчество и бизнес и богатство .А то что она зарабатывает здесь ,а тратится в США это не есть хорошо (она же не отправляет контейнеры медикаментов на СВО. Нет сейчас не такое время ловить бабочек ,сейчас она представляет не желательную позицию для всех россиян и всё можно ожидать от таких людей. Кто не с нами тот против нас. И это работает. Просто и ясно - свой -чужой . Не беда ,что она не будет выступать на концерте.
19:24:15 10-03-2024
гость (12:57:37 10-03-2024) Стесняюсь спросить,а что сделала тогда хорошего для страны д... АВерно. Просто и ясно. Мы за.
19:32:41 10-03-2024
гость (12:57:37 10-03-2024) Стесняюсь спросить,а что сделала тогда хорошего для страны д... не стесняюсь спросить - а что хорошего для страны сделала ты?
11:02:03 10-03-2024
Вот это действенность.
Справедливо.
11:40:01 10-03-2024
Криська то в чем виновата... Неплохая вроде девчонка...
11:55:33 10-03-2024
Грыша (11:40:01 10-03-2024) Криська то в чем виновата... Неплохая вроде девчонка... ... Крыска неплохая. Вот только живет в штатах, а сюда приезжает баблишка срубить с аборигенов. Вам самому-то не стыдно, когда вас с папуасами бессмысленными сравнивают? Ни флага, ни чести, ни Родины...
20:43:12 10-03-2024
Гость (11:55:33 10-03-2024) Крыска неплохая. Вот только живет в штатах, а сюда приезжает... Но ведь она вас за уши на свои концерты не тащит. Кому-то нравится, ну и на здоровье, кто не любит Кристю, на концерт не пойдет.
23:27:12 10-03-2024
Гость (20:43:12 10-03-2024) Но ведь она вас за уши на свои концерты не тащит. Кому-то нр... Так , может, всем иноагентам по вашей "логике" концерты разрешить? Ну а что, кому не нравится-пусть не ходят! Дикость какая-то...