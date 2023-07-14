Вывоз зерновой продукции Алтайского края на экспорт за границу вырос на 18%

Регион занимает первое место по поставкам семян подсолнечника, крупы гречневой и гречихи, крупы гороха, хлопьев овсяных, крупы манной, ржаной муки

14 июля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экспорт зерна из Алтайского края за 2022–2023 сельскохозяйственный год, который завершился в июне, вырос на 18%. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Марию Шостак, показатель превысил 2 млн тонн.

По ее словам, регион занимает первое место по поставкам семян подсолнечника, крупы гречневой и гречихи, крупы гороха, хлопьев овсяных, крупы манной, ржаной муки. Кроме того, Алтай входит в тройку лидеров среди регионов России по экспорту пшеницы, семян льна, муки пшеничной, чечевицы, соевого жмыха, ржи и крупы ячменной.

Шостак заметила, что в Алтайском крае лежит огромный потенциал по развитию производства зерна. До производителей и переработчиков же нужно доносить, что их продукт нужен не только внутри страны, но и за рубежом.