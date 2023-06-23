Взбесившийся бык убил подростка и его мать под Ярославлем
Тела родственников обнаружил старший сын семьи
23 июня 2023, 11:48, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Ярославской области взбесившийся бык убил 15-летнего подростка и его мать. Об этом рассказали в региональном СК.
По данным следствия, мальчик отправился пасти коров и привязал быка к металлическому колышку, вбитому в землю. Поскольку ребенок был один, сложно установить, с чем была связана агрессия животного, однако оно убило человека.
К месту пастбища пошла 44-летняя мать мальчика, которой бык также нанес травмы, несовместимые с жизнью.
Старший сын семьи пошел за родственниками и увидел сорвавшегося быка. Только после этого он обнаружил тела членов семьи.
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