Взлет цен на говядину прогнозируют российские эксперты
Стоимость мяса вырастет минимум на 10%
05 декабря 2024, 13:40, ИА Амител
Минимум на 10% вырастет стоимость говядины. Основной причиной эксперты называют сокращение производства, однако спрос на мясо стабильно высокий. Об этом сообщают "Вести Алтай".
"На рынке Барнаула средняя цена говядины варьируется от 450 до 800 рублей. За филейную вырезку могут попросить свыше 1000 рублей. В сетевых магазинах килограмм нарезки для гуляша обойдется в 800 рублей. Отборный стейк – в 280 рублей", – приводят данные "Вести".
По данным "Алтайкрайстата", за десять месяцев 2024 года говядина с косточкой подорожала почти на 21%, а вырезка – на 18%. К Новому году рост цен на мясо прогнозируют в пределах 7-10%. Главной причиной называют сокращение объемов производства, о чем единогласно заявляют сельские жители, производители и предприниматели:
"Например, в Бийском районе за 2024 год поголовье крупного рогатого скота на предприятиях сократилось с 18 240 до 12 355, в частном секторе – с 2647 до 1809. На 1 ноября поголовье крупного рогатого скота в регионе составляет 540 тыс. голов. Это на 9% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года", – подчеркивают "Вести".
В краевом Минсельхозе при этом считают ситуацию стабильной. Также в ведомстве напоминают, что Алтайский край по объемам производства говядины входит в топ-10 регионов России.
14:17:23 05-12-2024
Я не эксперт,но прогнозирую взлёт цен на ВСЁ!!!
14:19:46 05-12-2024
хватит уже народ кошмарить
14:29:44 05-12-2024
гость (14:19:46 05-12-2024) хватит уже народ кошмарить... это не про кошмарить, это про реальность(
14:20:56 05-12-2024
А в Минсельхозе, как и в Минздраве, и в Минтрансае и прочих мин- всегда "все хорошо, прекрасная маркиза!"
14:24:04 05-12-2024
Ну и кто в этом виноват, снова Америка?
14:30:17 05-12-2024
А в деревнях мясо некуда девать. перестают держать хозяйства так как принимают за бесценок и никому не нужно. Кто это все устроил?
Дядька вот поросят не режет, ждет чтоб хоть чуть чуть цена и спрос к НГ поднялись. держит, кормит.
14:52:26 05-12-2024
Гость (14:30:17 05-12-2024) А в деревнях мясо некуда девать. перестают держать хозяйства... дайте дядькин телефон. позвоню. куплю свинюку настоящую. :)))
15:20:13 05-12-2024
Гость (14:30:17 05-12-2024) А в деревнях мясо некуда девать. перестают держать хозяйства... скажи дядьке-пущай режет...не поднимется цена-146%
14:47:30 05-12-2024
считать не умеете
14:49:17 05-12-2024
давно не беру говядину- не по пенсии
16:08:19 05-12-2024
Владимир (14:49:17 05-12-2024) давно не беру говядину- не по пенсии... Да не прибедняйтесь пенсы. Куда не пойдешь Вы везде. Во все трамваях, автобусах, магазинах. Скупаете продуктов в два раза больше чем другие люди. Деньги своим детям бездельникам еще даете. На Ваши огромные пенсии можно жить прекрасно.
16:18:43 05-12-2024
Гость (16:08:19 05-12-2024) Да не прибедняйтесь пенсы. Куда не пойдешь Вы везде. Во все ... Кстати ,ещё и путешествовать по-миру можно на эти большие пенсии,а ещё и лечиться.Нам же так объясняли перед повышением пенсионного возраста.В общем, шикуй не хочу.
19:35:42 05-12-2024
Гость (16:08:19 05-12-2024) Да не прибедняйтесь пенсы. Куда не пойдешь Вы везде. Во все ... Ну, всё знаем?
Что з.п меньше чем у пенсионеров?
Работать и дожить каждому до своей пенсии.
15:52:25 05-12-2024
Схватился поп за яйца, когда пасха прошла. Говядина на рынке и в сетях уже за 1000 руб./кг.
16:55:03 05-12-2024
"Огромные пенсии"?! Это у кого? Если у ветеранов труда около 20 тысяч, а у остальных вообще копейки. Какая говядина?
22:39:57 05-12-2024
Гость (16:55:03 05-12-2024) "Огромные пенсии"?! Это у кого? Если у ветеранов труда около... Есть такие! У тех, кто в 45 лет на пенсии уходят... )
19:10:47 05-12-2024
не можу промолчати...некоторое времечко назад прикупила говядинки, сварила- вкус не тот, долго варилось, но не помягчело...пошла, этоть, в интернет, вчиталась, обомлела, вздрогнула...по всем параметрам- купила-то я кенгурятинку, запашистая в вареном виде, жесткая....стало мне дурненько, до слез кенгуреночка жалко... таперича буду курей брати, целиком, чтоб точно было видно ейные лапы, шею, крылышки....ну как-то так
22:05:28 05-12-2024
тамара (19:10:47 05-12-2024) не можу промолчати...некоторое времечко назад прикупила говя... Вы случайно из пресс-службы администрации АК? Знакомый стиль, гы!
22:48:46 05-12-2024
Только курьеры смогут себе позволить.