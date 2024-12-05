Взлет цен на говядину прогнозируют российские эксперты

Стоимость мяса вырастет минимум на 10%

05 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Два куска говядины / Фото: unsplash.com

Минимум на 10% вырастет стоимость говядины. Основной причиной эксперты называют сокращение производства, однако спрос на мясо стабильно высокий. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"На рынке Барнаула средняя цена говядины варьируется от 450 до 800 рублей. За филейную вырезку могут попросить свыше 1000 рублей. В сетевых магазинах килограмм нарезки для гуляша обойдется в 800 рублей. Отборный стейк – в 280 рублей", – приводят данные "Вести".

По данным "Алтайкрайстата", за десять месяцев 2024 года говядина с косточкой подорожала почти на 21%, а вырезка – на 18%. К Новому году рост цен на мясо прогнозируют в пределах 7-10%. Главной причиной называют сокращение объемов производства, о чем единогласно заявляют сельские жители, производители и предприниматели:

"Например, в Бийском районе за 2024 год поголовье крупного рогатого скота на предприятиях сократилось с 18 240 до 12 355, в частном секторе – с 2647 до 1809. На 1 ноября поголовье крупного рогатого скота в регионе составляет 540 тыс. голов. Это на 9% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года", – подчеркивают "Вести".

В краевом Минсельхозе при этом считают ситуацию стабильной. Также в ведомстве напоминают, что Алтайский край по объемам производства говядины входит в топ-10 регионов России.