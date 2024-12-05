НОВОСТИЭкономика

Взлет цен на говядину прогнозируют российские эксперты

Стоимость мяса вырастет минимум на 10%

05 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Два куска говядины / Фото: unsplash.com
Два куска говядины / Фото: unsplash.com

Минимум на 10% вырастет стоимость говядины. Основной причиной эксперты называют сокращение производства, однако спрос на мясо стабильно высокий. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"На рынке Барнаула средняя цена говядины варьируется от 450 до 800 рублей. За филейную вырезку могут попросить свыше 1000 рублей. В сетевых магазинах килограмм нарезки для гуляша обойдется в 800 рублей. Отборный стейк – в 280 рублей", – приводят данные "Вести".

По данным "Алтайкрайстата", за десять месяцев 2024 года говядина с косточкой подорожала почти на 21%, а вырезка – на 18%. К Новому году рост цен на мясо прогнозируют в пределах 7-10%. Главной причиной называют сокращение объемов производства, о чем единогласно заявляют сельские жители, производители и предприниматели:

"Например, в Бийском районе за 2024 год поголовье крупного рогатого скота на предприятиях сократилось с 18 240 до 12 355, в частном секторе – с 2647 до 1809. На 1 ноября поголовье крупного рогатого скота в регионе составляет 540 тыс. голов. Это на 9% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года", – подчеркивают "Вести".

В краевом Минсельхозе при этом считают ситуацию стабильной. Также в ведомстве напоминают, что Алтайский край по объемам производства говядины входит в топ-10 регионов России.

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае внезапно подешевели яйца, а цены на масло стремятся ввысь

До этого снижение цен на яйца фиксировали в апреле 2023 года, а масло "падало" в октябре того же года
НОВОСТИЭкономика
Алтайский край цены

Комментарии 19

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Гость

14:17:23 05-12-2024

Я не эксперт,но прогнозирую взлёт цен на ВСЁ!!!

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гость

14:19:46 05-12-2024

хватит уже народ кошмарить

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Гость

14:29:44 05-12-2024

гость (14:19:46 05-12-2024) хватит уже народ кошмарить... это не про кошмарить, это про реальность(

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Гость

14:20:56 05-12-2024

А в Минсельхозе, как и в Минздраве, и в Минтрансае и прочих мин- всегда "все хорошо, прекрасная маркиза!"

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Сергей

14:24:04 05-12-2024

Ну и кто в этом виноват, снова Америка?

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Гость

14:30:17 05-12-2024

А в деревнях мясо некуда девать. перестают держать хозяйства так как принимают за бесценок и никому не нужно. Кто это все устроил?
Дядька вот поросят не режет, ждет чтоб хоть чуть чуть цена и спрос к НГ поднялись. держит, кормит.

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Гость

14:52:26 05-12-2024

Гость (14:30:17 05-12-2024) А в деревнях мясо некуда девать. перестают держать хозяйства... дайте дядькин телефон. позвоню. куплю свинюку настоящую. :)))

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Гость

15:20:13 05-12-2024

Гость (14:30:17 05-12-2024) А в деревнях мясо некуда девать. перестают держать хозяйства... скажи дядьке-пущай режет...не поднимется цена-146%

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Владимир

14:47:30 05-12-2024

считать не умеете

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Владимир

14:49:17 05-12-2024

давно не беру говядину- не по пенсии

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Гость

16:08:19 05-12-2024

Владимир (14:49:17 05-12-2024) давно не беру говядину- не по пенсии... Да не прибедняйтесь пенсы. Куда не пойдешь Вы везде. Во все трамваях, автобусах, магазинах. Скупаете продуктов в два раза больше чем другие люди. Деньги своим детям бездельникам еще даете. На Ваши огромные пенсии можно жить прекрасно.

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Акакий

16:18:43 05-12-2024

Гость (16:08:19 05-12-2024) Да не прибедняйтесь пенсы. Куда не пойдешь Вы везде. Во все ... Кстати ,ещё и путешествовать по-миру можно на эти большие пенсии,а ещё и лечиться.Нам же так объясняли перед повышением пенсионного возраста.В общем, шикуй не хочу.

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Гость

19:35:42 05-12-2024

Гость (16:08:19 05-12-2024) Да не прибедняйтесь пенсы. Куда не пойдешь Вы везде. Во все ... Ну, всё знаем?
Что з.п меньше чем у пенсионеров?
Работать и дожить каждому до своей пенсии.

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Гость

15:52:25 05-12-2024

Схватился поп за яйца, когда пасха прошла. Говядина на рынке и в сетях уже за 1000 руб./кг.

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Гость

16:55:03 05-12-2024

"Огромные пенсии"?! Это у кого? Если у ветеранов труда около 20 тысяч, а у остальных вообще копейки. Какая говядина?

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Гость

22:39:57 05-12-2024

Гость (16:55:03 05-12-2024) "Огромные пенсии"?! Это у кого? Если у ветеранов труда около... Есть такие! У тех, кто в 45 лет на пенсии уходят... )

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тамара

19:10:47 05-12-2024

не можу промолчати...некоторое времечко назад прикупила говядинки, сварила- вкус не тот, долго варилось, но не помягчело...пошла, этоть, в интернет, вчиталась, обомлела, вздрогнула...по всем параметрам- купила-то я кенгурятинку, запашистая в вареном виде, жесткая....стало мне дурненько, до слез кенгуреночка жалко... таперича буду курей брати, целиком, чтоб точно было видно ейные лапы, шею, крылышки....ну как-то так

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Musik

22:05:28 05-12-2024

тамара (19:10:47 05-12-2024) не можу промолчати...некоторое времечко назад прикупила говя... Вы случайно из пресс-службы администрации АК? Знакомый стиль, гы!

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Жора

22:48:46 05-12-2024

Только курьеры смогут себе позволить.

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