Взрыв на газопроводе произошёл в российском регионе

Пострадавших нет

30 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео: соцсети

В городском округе Пелым Свердловской области произошёл взрыв на газопроводе, пишет ТАСС.

Глава округа Шахит Алиев сказал, что инцидент случился 29 марта около 20:00 мск. Остатки газа выгорали из трубы, был пожар. Людей поблизости не было.

По его информации, там "произошла разгерметизация магистрального газопровода на частной территории в нескольких километрах от посёлка". Опасности для местных жителей и открытого огня нет. На месте ЧП сохраняется оцепление.