Взрыв поездов в тоннеле БАМа из России в Китай квалифицировали как теракт

Цистерна с топливом загорелась из-за подрыва взрывного устройства

01 декабря 2023, 19:01, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт") по факту взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле на БАМе. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

В публикации отмечается, что цистерна с топливом загорелась из-за подрыва взрывного устройства. Предположительно, оно находилось под вагоном. В результате оказалось повреждено железнодорожное полотно и цистерны с горючим.

Напомним, что в Бурятии грузовой поезд загорелся из-за взрыва двух цистерн с топливом. Как сообщал Telegram-канал Baza, инцидент произошел в Северомуйском тоннеле.