25 человек погибли в результате возгорания автобуса в Индии

Раненых увезли в больницу

01 июля 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В индийском штате Махараштра произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 25 человек, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился в ночь на 1 июля на скоростной автомагистрали Самруддхи Махамарг в Пуне. По неустановленным причинам автобус завалился на бок и загорелся.

В транспорте находились 32 человека, 25 из них получили смертельные ожоги. Раненых увезли в ближайшую больницу.