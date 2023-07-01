25 человек погибли в результате возгорания автобуса в Индии
Раненых увезли в больницу
01 июля 2023, 17:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В индийском штате Махараштра произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 25 человек, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент случился в ночь на 1 июля на скоростной автомагистрали Самруддхи Махамарг в Пуне. По неустановленным причинам автобус завалился на бок и загорелся.
В транспорте находились 32 человека, 25 из них получили смертельные ожоги. Раненых увезли в ближайшую больницу.
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