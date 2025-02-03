Взрыв в московском ЖК "Алые паруса" взяла на контроль прокуратура

На месте работает прокурор Северо-Западного административного округа

03 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Кадры с места происшествия у московского ЖК "Алые паруса" / Фото: скриншот из видео Baza

Прокуратура Москвы контролирует ситуацию в ЖК "Алые паруса" на ул. Авиационной. Об этом сообщают в Telegram-канале ведомства.

Прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев находится на месте чрезвычайного происшествия.

Ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту случившегося.

Напомним, на северо-западе Москвы в ЖК "Алые паруса" прогремел взрыв. Хлопок произошел в холле первого этажа. Повреждено остекление и гипсокартонный потолок. Известно, что один человек погиб, четверо пострадали.

Предположительно, в лифтовом холле сдетонировало взрывное устройство. Пока неизвестно, где оно было заложено.

По информации источников, взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. Со слов инсайдера, консьерж ранее видел этого человека в доме и несколько раз по телевизору.