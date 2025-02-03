Взрыв в московском ЖК "Алые паруса" взяла на контроль прокуратура
На месте работает прокурор Северо-Западного административного округа
03 февраля 2025, 15:00, ИА Амител
Прокуратура Москвы контролирует ситуацию в ЖК "Алые паруса" на ул. Авиационной. Об этом сообщают в Telegram-канале ведомства.
Прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев находится на месте чрезвычайного происшествия.
Ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту случившегося.
Напомним, на северо-западе Москвы в ЖК "Алые паруса" прогремел взрыв. Хлопок произошел в холле первого этажа. Повреждено остекление и гипсокартонный потолок. Известно, что один человек погиб, четверо пострадали.
Предположительно, в лифтовом холле сдетонировало взрывное устройство. Пока неизвестно, где оно было заложено.
По информации источников, взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. Со слов инсайдера, консьерж ранее видел этого человека в доме и несколько раз по телевизору.
15:23:46 03-02-2025
Ну раз с охранниками зашел, то важная шишка.
Опять Украина терризирует.
Жаль.