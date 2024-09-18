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Взрывающиеся в Ливане машины и мопеды попали на видео

На опубликованных кадрах с улиц видна пылающая техника

18 сентября 2024, 23:12, ИА Амител

Машины и мопеды начали взрываться в ливанском Бейруте вслед за рациями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах с улиц видна пылающая техника. По словам местных жителей, взрывам предшествует вибрация. Кроме техники также детонирует домашняя электроника и солнечные панели. Новые партии взрываются прямо в магазинах.

Напомним, что 17 сентября в Ливане прошла волна детонаций пейджеров. Пострадали до 2,8 тысячи человек, есть погибшие. 18 сентября СМИ сообщили, что по меньшей мере 100 человек пострадали из-за новых взрывов источников связи. По предварительным данным, это были рации.

Комментарии 9

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Бдыщ...

23:17:28 18-09-2024

Опасаться нужно...

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Гость

23:21:22 18-09-2024

Евреи таки хитрые оказались.

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Кулау прокаженный

08:30:24 19-09-2024

Гость (23:21:22 18-09-2024) Евреи таки хитрые оказались. ... Никто не подозревал

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Гость

07:41:24 19-09-2024

Так и вертолет с иранским президентом может поэтому упал. И самолеты поди могут начать падать. И смартфоны взрываться. И машины навороченные электроникой, особенно наверное с интернетом. Какая интересная перспектива ждет мир

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ыть

08:44:05 19-09-2024

Евреи то оказались такими же террористами, как и исламисты.

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Гость

09:16:46 19-09-2024

Смартфоны с литиевыми батареями взрывались и самовоспламенялись уже достаточно давно, но это были единичные случаи, видимо научились управлять этим процессом и взрывы стали управляемыми.

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Гость

10:40:04 19-09-2024

Работайте, братья!

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Гость

13:19:01 19-09-2024

Терракт, за который никто не взял ответственность, не имеет смысла. Это как Крокус, не понятно кто что хотел. Например, люди испугались и хотят выполнить, а что выполнить то? Начнут мириться с Израилем, а вдруг это наоборот, кто этого не хочет и произойдет следующий терракт. Не начнут мириться, а вдруг это евреи. В итоге не понятно что делать и зачем это было надо. Просто чтобы потом гореть в аду, больше не для чего

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Гость

16:33:48 19-09-2024

Шалом, славяне!

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