Взрывающиеся в Ливане машины и мопеды попали на видео

На опубликованных кадрах с улиц видна пылающая техника

18 сентября 2024, 23:12, ИА Амител

Машины и мопеды начали взрываться в ливанском Бейруте вслед за рациями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах с улиц видна пылающая техника. По словам местных жителей, взрывам предшествует вибрация. Кроме техники также детонирует домашняя электроника и солнечные панели. Новые партии взрываются прямо в магазинах.

Напомним, что 17 сентября в Ливане прошла волна детонаций пейджеров. Пострадали до 2,8 тысячи человек, есть погибшие. 18 сентября СМИ сообщили, что по меньшей мере 100 человек пострадали из-за новых взрывов источников связи. По предварительным данным, это были рации.