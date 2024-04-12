Взрывное устройство сработало под автомобилем в Москве

По информации СМИ, владелец транспортного средства – экс-сотрудник Службы безопасности Украины

12 апреля 2024, 18:36, ИА Амител

Автомобиль полиции / Фото: pexels.com

На севере Москвы владелец Toyota Land Cruiser пострадал при взрыве своей машины. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел возле дома на Коровинском шоссе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники ведомства осматривают место происшествия и назначат ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

По информации Telegram-канала "112", владельцем автомобиля является экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который сотрудничал с российскими спецслужбами и в 2019 году переехал в РФ. Ему потребовалась медицинская помощь, мужчина госпитализирован.