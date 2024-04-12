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Взрывное устройство сработало под автомобилем в Москве

По информации СМИ, владелец транспортного средства – экс-сотрудник Службы безопасности Украины

12 апреля 2024, 18:36, ИА Амител

Автомобиль полиции / Фото: pexels.com
Автомобиль полиции / Фото: pexels.com

На севере Москвы владелец Toyota Land Cruiser пострадал при взрыве своей машины. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел возле дома на Коровинском шоссе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники ведомства осматривают место происшествия и назначат ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

По информации Telegram-канала "112", владельцем автомобиля является экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который сотрудничал с российскими спецслужбами и в 2019 году переехал в РФ. Ему потребовалась медицинская помощь, мужчина госпитализирован.

Комментарии 4

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Гость

18:50:07 12-04-2024

Моссад зверствует убивая русских активистов. Продали быстрее всего агенты из спецслужб.

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Гость

18:52:01 12-04-2024

Россия умышленно раскрыта для врагов.

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гость

21:56:39 12-04-2024

Скажите ,кто любит предателей и я скажу кто вы. Это слова ,как не странно Кенэди,да,да бывшего расстрелянного президента США. " Архивные записи Мерелен Монро". Полностью согласен....

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Гость

22:59:47 12-04-2024

гость (21:56:39 12-04-2024) Скажите ,кто любит предателей и я скажу кто вы. Это слова ,к... Это для вас, бандеровцев он предатель и шпигун, для нас разведчик и порядочный человек.

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