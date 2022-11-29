Алтай побил свой рекорд по ноябрьским морозам

В Алтайском крае и некоторых других регионах Западной Сибири 27 ноября и в ночь на 28-е зафиксировали рекордно низкие температуры за всю историю наблюдений. Об этом ТАСС сообщила начальник Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик.

По её словам, в некоторых субъектах было ниже 30 градусов мороза.

«На отдельных метеостанциях Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Республики Алтай, в Алтайском крае 27 ноября и в ночь на 28 ноября были впервые отмечены такие низкие температуры за всю историю наблюдений», — сказала специалист, добавив, что в новосибирском Сузуне, например, столбики термометров опускались до -37,9 градуса — это на 0,3 ниже рекорда 35-летней давности.

30-градусные морозы продержатся в Сибири до конца календарной осени, а уже с 1 декабря придёт потепление до -20 градусов днём и -25...-27 — ночью. Ещё теплее станет с понедельника, 5-го числа. Также поднимется ветер и начнётся снегопад. Однако из-за потоков воздуха с севера погода останется «некомфортной», заключила Лапчик.

Ранее жители Республики Алтай рассказали, что в нескольких населённых пунктах на днях было 50-55 градусов мороза.