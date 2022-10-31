Когда в Алтайском крае ляжет настоящий снег. Синоптики рассказали, когда ожидать постоянный снежный покров на Алтае

31 октября в Барнауле снова пошёл снег. А на западе Алтайского края снегопады начались ещё в конце прошлой недели. В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды редакции amic.ru рассказали, когда на землю ляжет постоянный снежный покров.

По словам синоптиков, точной даты установления снежного покрова сейчас назвать нельзя, так как погода неустойчивая и всё ещё возможны плюсовые температуры. В ближайшие три дня этого точно не случится: снег будет идти и таять. Скорее всего, говорят специалисты, постоянный снежный покров надо ожидать в десятых числах ноября.

По данным долгосрочного вероятностного прогноза температурного режима Росгидромета на отопительный сезон 2022-2023 года, ноябрь в Алтайском крае будет в пределах нормы. Теплее обычного в Сибири в этом месяце прогнозируется температура только восточнее: в Якутии, а также на севере Бурятии и Забайкальского края.

По климатическим данным Росгидромета в Барнауле в ноябре бывает ночью -10,7 градуса, а днём — до -2,7°С. Но это данные в среднем по месяцу, то есть температура может опускаться ниже или подниматься выше в отдельные дни. Среднее число дней с осадками в ноябре — 9.

По данным Gismeteo.ru, ближайший день, когда в Барнауле средняя дневная температура установится ниже нуля, будет 11 ноября. До этого прогнозируется плюсовая средняя дневная температура или в районе нуля. Снег с дождём этот погодный сервис обещает 1 и 6 ноября, а 5-го числа — дождь. Но уже 10 и 11, а потом 13 и 14 ноября будет идти просто снег. Как раз в эти дни прогнозируется средняя дневная температура 0 градусов — 10-го и 14-го, -2 и -1 градуса — 11-го и 13-го соответственно.

Напомним, что накануне в Горном Алтае сняли парение Телецкого озера, чьи берега покрыл свежий снег.