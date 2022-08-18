На Алтае и в Шерегеше выпал первый августовский снег

«Горный Алтай, Акташ. Сегодня были на высоте 2000 м над уровнем моря, на горах снег, температура воздуха 0...+1, идёт снег, в августе», — пишет в ВК жительница Пермского края Татьяна Стародуб, отдыхающая на самом юге Республики Алтай.

Акташ находится в Улаганском районе. Но сообщения о снеге приходят и из других уголков Алтая. Например, семья новосибирцев Шахматовых увидела снегопад в Кайтанаке (Усть-Коксинский район).

«В Кайтанаке в горах выпал снег», — написал 18 августа Евгений Шахматов. «Август, такой ласковый и такой короткий! Сегодня в горах выпал снег. Смотрю на пик Холодный и диву даюсь, неужели зима не за горами», — добавляет Ольга Шахматова.

Туристку из Челябинска Анастасию Артемьеву тоже утром в четверг удивил августовский снежок в горах на Алтае. Это явление она запечатлела на турбазе возле Акташа.

Снег, однако, в этот день шел не только на Алтае, но и в Кузбассе. Недалеко от Шерегеша на горе Мустаг в Таштагольском районе засыпало все довольно приличным слоем снега, пишет телеграм-канал «Сибирьмедиа».

Напомним, что в алтайском гидрометцентре amic.ru рассказали, когда в наш край вернётся (и надолго ли) летнее тепло.