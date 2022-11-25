На Алтае начинается арктическое вторжение: холодно, возможны осадки в виде снега

В Сибири начинается арктическое вторжение, которое первыми встретили северные регионы страны, а теперь начало холодать и в средней полосе, пишет 19rusinfo.ru.

«Тепло на Русскую равнину в начале недели принёс активный атлантический циклон, но его влияние на погоду слабеет. Дело в том, что этот вихрь, пробившись на территорию нашей страны, столкнулся с набирающим силой азиатским антициклоном и был вынужден огибать его по южной периферии. Уже сегодня снегопады, связанные с циклоном, сохранятся только местами на Южном Урале и в Западной Сибири. Самые сильные осадки ожидаются на Алтае», — отмечает издание.

В ближайшие дни антициклон продолжит набирать силу и распространяться на запад и на юг. Так что к выходным ледяной арктический воздух сможет пробиться в сибирские мегаполисы.

В северной половине Русской равнины температура в субботу понизится. Так, в Сибири будет −20...−25 градусов, а местами даже до −30. Причём морозы придут надолго.

Ранее сообщили, что сорокаградусные морозы ожидают в конце ноября жителей Алтайского края.

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