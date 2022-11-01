Снег ляжет гораздо раньше. Синоптики уточнили, когда на Алтае установится постоянный снежный покров
Постоянный снежный покров в Алтайском крае ожидается уже скоро. Зима придёт на Алтай в ближайшие дни, рассказали amic.ru в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
1 ноября 2022, 10:18
По словам начальника регионального гидрометцентра Людмилы Сырых, постоянный снежный покров в Алтайском крае установится уже в эти выходные. Его ожидают 5 или 6 ноября.
Напомним, снежный покров прогнозировался чуть позже, ближе к 10 числу, но теперь данные уточнили.
По данным сайта Росгидромета, актуальным на 1 ноября, в ночь на 5 и 6 ноября будет идти снег с дождём, а в ночь с 6 на 7 ноября — пойдёт снег, температура ночью опустится до -4, а днём в понедельник прогнозируется -1 градус.
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