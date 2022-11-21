Жителей Алтайского края предупредили о надвигающихся аномальных морозах

Морозы до 27-30 градусов ожидаются в Алтайском крае с четврега, сообщил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, аномальный холод в ближайшие дни настигнет не только Алтай, но и другие регионы юго-запада Сибири, а также Урала — температурный фон в них будет на 14-16 градусов ниже нормы.

«В Челябинской, Курганской областях похолодает со среды до 20-25 градусов мороза. В Омской области также со среды температура будет понижаться до 30-32 градусов мороза, в Новосибирской области — до 29-31 градуса мороза, в Томской области — до 30-37 градусов мороза, даже в Алтайском крае с четверга — до 27-30 градусов мороза», — рассказал специалист.

Также добавил, что во второй половине недели в Хакасии, Туве и на юге Красноярского края похолодает до 35-37 градусов. В ближайшие дни морозы ожидаются в Якутии (-34-42 градуса) и на Чукотке (-40-44 градуса).

Ранее жителям Алтая пообещали «безумный климатический Армагеддон» сразу после Нового года.