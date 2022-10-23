Жителей Алтайского края предупредили об ураганном ветре и резком похолодании

Ураганный ветер прогнозируется в Алтайском крае днём 23-го и ночью 24 октября, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В Алтайском крае днём 23-го и ночью 24 октября ожидается ураганный ветер 32-34 м/с. Также ожидаются дожди, местами сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Прогнозируются гололёдные явления и отложения мокрого снега. 24 октября — резкое похолодание» — рассказали в ведомстве.

Спасатели напомнили, что сильный ветер лучше переждать дома или в другом капитальном строении. Нужно закрыть окна, в том числе и на балконе, а также входную дверь. В случае пребывания во время непогоды на улице, следует обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и около стен домов, так как можно пострадать из-за упавших веток, кровли, фасадов здания и других предметов. Автомобиль лучше оставить в гараже либо подальше от деревьев и слабоукреплённых конструкций.

«Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по единому номеру телефона экстренных служб „112“», — подчеркнули в МЧС.

Отметим, что в ночь на 23 октября в Барнауле также дул сильный ветер, который устроил на улицах настоящий погром.