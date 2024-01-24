WhatsApp и Telegram работают у россиян со сбоями

Неполадки связаны с профилактикой со стороны Роскомнадзора

24 января 2024, 12:31, ИА Амител

Мессенджер Telegram / Фото: unsplash.com

Пользователи WhatsApp и Telegram жалуются на неполадки в работе мессенджеров.

По данным сервиса Downradar, сообщения о сбоях поступают с ночи от жителей Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Якутска, Иркутска и некоторых других городов.

Замминистра цифрового развития Якутии Андрей Суслов связал эти сбои с профилактикой, которую проводит Роскомнадзор.

Ранее рассказали, правда ли, что с 1 марта 2024 года в России заблокируют все VPN-сервисы.