WhatsApp и Telegram работают у россиян со сбоями
Неполадки связаны с профилактикой со стороны Роскомнадзора
24 января 2024, 12:31, ИА Амител
Мессенджер Telegram / Фото: unsplash.com
Пользователи WhatsApp и Telegram жалуются на неполадки в работе мессенджеров.
По данным сервиса Downradar, сообщения о сбоях поступают с ночи от жителей Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Якутска, Иркутска и некоторых других городов.
Замминистра цифрового развития Якутии Андрей Суслов связал эти сбои с профилактикой, которую проводит Роскомнадзор.
Ранее рассказали, правда ли, что с 1 марта 2024 года в России заблокируют все VPN-сервисы.
13:19:06 24-01-2024
Спасибо за заботу Роскомнадзору! Нечего иноагентам и прочим не патриотам слать друг-другу, что попало
14:03:01 24-01-2024
Нечего по интернета шастать. Телевизер смотрите.
15:16:31 24-01-2024
И вообще (14:03:01 24-01-2024) Нечего по интернета шастать. Телевизер смотрите.... а ты че тут делаешь? хаха