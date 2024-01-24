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WhatsApp и Telegram работают у россиян со сбоями

Неполадки связаны с профилактикой со стороны Роскомнадзора

24 января 2024, 12:31, ИА Амител

Мессенджер Telegram / Фото: unsplash.com
Мессенджер Telegram / Фото: unsplash.com

Пользователи WhatsApp и Telegram жалуются на неполадки в работе мессенджеров.

По данным сервиса Downradar, сообщения о сбоях поступают с ночи от жителей Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Якутска, Иркутска и некоторых других городов.

Замминистра цифрового развития Якутии Андрей Суслов связал эти сбои с профилактикой, которую проводит Роскомнадзор.

Ранее рассказали, правда ли, что с 1 марта 2024 года в России заблокируют все VPN-сервисы.

приложения мессенджеры

Комментарии 3

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Гость

13:19:06 24-01-2024

Спасибо за заботу Роскомнадзору! Нечего иноагентам и прочим не патриотам слать друг-другу, что попало

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И вообще

14:03:01 24-01-2024

Нечего по интернета шастать. Телевизер смотрите.

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анон

15:16:31 24-01-2024

И вообще (14:03:01 24-01-2024) Нечего по интернета шастать. Телевизер смотрите.... а ты че тут делаешь? хаха

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