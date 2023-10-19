WhatsApp разрешил использование двух аккаунтов одновременно

Для подключения второго аккаунта потребуется еще один номер телефона

19 октября 2023, 19:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) сделал возможным использование двух аккаунтов одновременно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на блог разработчиков приложения.

Разработчики подчеркнули, что больше пользователи могут не выходить из учетной записи при необходимости ее поменять и не переживать, что сообщение будет отправлено не с того аккаунта.

Для подключения второго аккаунта потребуется второй номер телефона или же сим-карта и телефон, который поддерживает несколько сим-карт или виртуальных сим-карт.