WhatsApp разрешил использование двух аккаунтов одновременно
Для подключения второго аккаунта потребуется еще один номер телефона
19 октября 2023, 19:12, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) сделал возможным использование двух аккаунтов одновременно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на блог разработчиков приложения.
Разработчики подчеркнули, что больше пользователи могут не выходить из учетной записи при необходимости ее поменять и не переживать, что сообщение будет отправлено не с того аккаунта.
Для подключения второго аккаунта потребуется второй номер телефона или же сим-карта и телефон, который поддерживает несколько сим-карт или виртуальных сим-карт.
06:49:22 20-10-2023
Ау депусранты! Почему приложение владелец которой открыто одобрил травлю России и россиян в т.ч. призывы к физическому насилию в своих соцсетях и в этом ватсапе до сих работает? А мессенджер Х, владелец который открыто противостоит давлению нато до сих заблокирован! Вы что там курите? Российских месседжеров немало!
07:58:52 20-10-2023
Провинциал (06:49:22 20-10-2023) Ау депусранты! Почему приложение владелец которой открыто од... Походу курите тут только Вы, диванный патриот.
11:04:37 20-10-2023
Вот радость-то для дебилоидов, не выпускающих тамагочи из рук. Можно в 2 раза больше постить всякого дерьма!