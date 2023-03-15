НОВОСТИПроисшествия

Wildberries отрицает забастовку владельцев пунктов выдачи товаров

В маркетплейсе считают, что "бунта" партнёров нет, а отказавшиеся работать точки составляют лишь 0,1% от их общего количества

15 марта 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Пресс-служба маркетплейса Wilberries заявила, что владельцы пунктов выдачи заказов не устраивали забастовки и не закрывали свои точки. Об этом сообщает "Ъ"

В компании рассказали, что к ним в офис пришли порядка 10-15 человек, которые назвались "представителями партнёрских пунктов выдачи". Они отказались давать свои данные как сотрудникам Wildberries, так и правоохранителям. 

"Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как "бунт" или "штурм" партнёров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества", – подчеркнули в пресс-службе. 

Напомним, что из-за новой политики штрафов с работников могли списывать до 100% зарплаты – в счёт долга за возврат бракованного товара на склад. Из-за этого с 14 марта в России проходит массовая забастовка, к которой присоединились и пункты выдачи заказов в Барнауле. 

В частности, 15 марта к акции протеста присоединились сотрудники точек в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Топках, Прокопьевске и других городах Cибири. 

Читайте также в сюжете: Забастовки в Wildberries

Комментарии 2

  • за пересорт берут деньги с покупателя, за брак с пункта выдачи. это вместо того чтобы искать виновных и их наказывать. не пользуйтесь этой дырявой конторой!
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, я заказывала ювелирку, которая всегда приходит в спецпакете с красной полосой, и такой пакет вскрывается только в присутствии менеджера ПВЗ. Открыли под камерой, а там только пломба и этикетка, а самого изделия нет. Бедный парень на выдаче с лупой облазил весь пол... Я ему говорю: -не переживай так, мы же оба тут были, камеры и все дела... А он говорит что просто за это заплатит и все. Никакие камеры не помогут и мое обращение в поддержку тоже. Заплатил по итогу. Мне теперь стремно к ним ходить и я покупаю в другом месте. Если бы был митинг, то я бы пошла за того парня, заплатившего за мои несостоявшиеся серьги. Я не хочу, чтобы простые работяги (а пашут они как проклятые), платили за косяки других!
    15 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров