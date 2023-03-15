Wildberries отрицает забастовку владельцев пунктов выдачи товаров

В маркетплейсе считают, что "бунта" партнёров нет, а отказавшиеся работать точки составляют лишь 0,1% от их общего количества

15 марта 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Пресс-служба маркетплейса Wilberries заявила, что владельцы пунктов выдачи заказов не устраивали забастовки и не закрывали свои точки. Об этом сообщает "Ъ".

В компании рассказали, что к ним в офис пришли порядка 10-15 человек, которые назвались "представителями партнёрских пунктов выдачи". Они отказались давать свои данные как сотрудникам Wildberries, так и правоохранителям.

"Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как "бунт" или "штурм" партнёров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что из-за новой политики штрафов с работников могли списывать до 100% зарплаты – в счёт долга за возврат бракованного товара на склад. Из-за этого с 14 марта в России проходит массовая забастовка, к которой присоединились и пункты выдачи заказов в Барнауле.

В частности, 15 марта к акции протеста присоединились сотрудники точек в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Топках, Прокопьевске и других городах Cибири.