Wildberries после забастовок отменил 10 тысяч штрафов для пунктов выдачи

В пресс-службе маркетплейса заявили, что доработают систему контроля, нацеленную за предотвращение случаев подмены товаров

16 марта 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Wildberries решили приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ), когда покупатели получают товары, которые не соответствуют заказанным, пишет РБК.

В пресс-службе маркетплейса заявили, что доработают систему контроля, нацеленную на предотвращение случаев подмены товаров.

"Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен", – сказали в компании.

Также отменили более 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров. Изменения в скором времени отобразятся на балансах.

В компании добавили, что активно занимаются проблемой подмены товаров, которая "крайне чувствительная" для продавцов, сотрудничающих с маркетплейсом, и в последние дни усиливают контроль для предотвращения возможных мошенничеств. В Wildberries заявили, что временно замораживают списания средств, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях.