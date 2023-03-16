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Wildberries после забастовок отменил 10 тысяч штрафов для пунктов выдачи

В пресс-службе маркетплейса заявили, что доработают систему контроля, нацеленную за предотвращение случаев подмены товаров

16 марта 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Wildberries решили приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ), когда покупатели получают товары, которые не соответствуют заказанным, пишет РБК.

В пресс-службе маркетплейса заявили, что доработают систему контроля, нацеленную на предотвращение случаев подмены товаров.

"Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен", – сказали в компании.

Также отменили более 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров. Изменения в скором времени отобразятся на балансах.

В компании добавили, что активно занимаются проблемой подмены товаров, которая "крайне чувствительная" для продавцов, сотрудничающих с маркетплейсом, и в последние дни усиливают контроль для предотвращения возможных мошенничеств. В Wildberries заявили, что временно замораживают списания средств, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях.

Комментарии 7

  • ДЫк пускай вводят стандарты упаковки товаров исключающую подмену товаров в ПВЗ, в чем проблемма то? Иногда товар забираешь а шрих или QR код прям на товаре наклеен , вообще упаковки никакой нет!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Современные маркетплейсы- это те же рынки 90-х, В них тоже ажиотаж, подделки, анархия и рэкет. И мошенники повсюду.
    17 марта, Гость   Ответить
  • блин. мне заказать кое-что нужно, а я теперь побаиваюсь. вдруг не придет
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "ДЫк пускай вводят стандарты упаковки" а что делать с товаром, который покупатели подменяют в примерочной и возвращают как неподошедший по размеру?
    17 марта, Гость   Ответить
  • возвращают как неподошедший по размеру--- а где они берут то чем подменили?
    17 марта, Гость   Ответить
  • , который покупатели подменяют в примерочной и возвращают ----- Запретить мерить а то понаберут 100 штанов , на грязную опу оботрут и сдают. фу как представлю . как вы там это заказываете то
    17 марта, Гость   Ответить
  • а что делать с товаром--- а как это проблема решается в обычных магазинах?
    17 марта, Гость   Ответить
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