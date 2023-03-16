Сотрудники некоторых пунктов выдачи Wildberries объявили забастовку в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Барнауле.

Барнаульцы заметили, что не работают пункты выдачи на улицах Новосибирской, 16в, и Льва Толстого. Сначала источник amic.ru отметил, что всего в городе семь протестующих точек.

На двери одного из ПВЗ повесили объявление: "Пункт не работает до тех пор, пока не выплатят зарплату".

Позже сообщалось, что количество закрытых пунктов сократилось до одного.

Работники пунктов выдачи недовольны новой системой штрафов, которую руководство маркетплейса ввело в начале марта.

Утверждается, что с сотрудников ПВЗ начали удерживать полную стоимость вещи, если покупатель возвращает её из-за брака. Кроме того, штрафовать хотят, если в посылке не тот товар.

Так, у некоторых сотрудников в счёт долга списывали до 100% зарплаты, заявили они.