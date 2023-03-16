Правда ли, что Госдума вмешалась в забастовку Wildberries и какой закон готовят?
По информации СМИ, забастовки в пунктах выдачи Wildberries продолжаются. Представители маркетплейса отрицают закрытие точек, а депутаты ведут переговоры с протестующими
16 марта 2023, 17:41, Анастасия Бичакова
Сотрудники пунктов выдачи Wildberries продолжают забастовку по всей России, в том числе в одной из барнаульских точек. Работники недовольны новой системой штрафов, по которой за возврат бракованного товара на склад с них списывают деньги. Некоторые рассказывают, что в счёт долга забирают до 100% зарплаты.
Депутаты Госдумы ведут переговоры с представителями Wildberries и владельцами ПВЗ. Также они анонсировали законопроект, который предполагает урегулирование рыночных взаимоотношений. Что происходит, где сейчас хранят товар и как решают конфликт – в разборе amic.ru.
Где и почему сотрудники ПВЗ объявили протест?
Сотрудники некоторых пунктов выдачи Wildberries объявили забастовку в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Барнауле.
Барнаульцы заметили, что не работают пункты выдачи на улицах Новосибирской, 16в, и Льва Толстого. Сначала источник amic.ru отметил, что всего в городе семь протестующих точек.
На двери одного из ПВЗ повесили объявление: "Пункт не работает до тех пор, пока не выплатят зарплату".
Позже сообщалось, что количество закрытых пунктов сократилось до одного.
Работники пунктов выдачи недовольны новой системой штрафов, которую руководство маркетплейса ввело в начале марта.
Утверждается, что с сотрудников ПВЗ начали удерживать полную стоимость вещи, если покупатель возвращает её из-за брака. Кроме того, штрафовать хотят, если в посылке не тот товар.
Так, у некоторых сотрудников в счёт долга списывали до 100% зарплаты, заявили они.
Что сейчас с товарами в барнаульских ПВЗ?
А у сотрудников есть право бастовать?
Согласно трудовому кодексу, работники могут бастовать, если примирительные процедуры не помогли решить спор.
Этот способ допустим, если работодатель не выполняет соглашения, достигнутые в ходе переговоров или решения трудового арбитража.
Забастовки запрещены сотрудникам органов, обеспечивающих оборону и безопасность страны, аварийно-спасательные, поисковые, противопожарные работы, а также ликвидацию стихийных бедствий и ЧС. Кроме того, это относится к правоохранительным органам и организациям, обслуживающим особо опасные виды производств, работникам станций скорой помощи.
Как Wildberries комментирует забастовку?
Забастовка может ударить по кошельку россиян. Пункты выдачи закрыты.
Значит, забрать товары нельзя, и невостребованные заказы вернут продавцу. В некоторых случаях за возврат спишут деньги с клиентов.
Правда ли, что Госдума вмешалась в ситуацию с Wildberries?
Депутаты Госдумы пригласили представителей Wildberries и владельцев пунктов выдачи на Охотный ряд 15 марта, чтобы обсудить разногласия.
Первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев отметил, что конфликт хотят обсудить на совещании ФАС. Его проведут на следующей неделе.
По словам Гусева, во фракции "Справедливая Россия – За правду" убеждены: конфликт можно решить по договорённости сторон.
"У нас есть опыт защиты малого бизнеса, и мы будем продолжать делать это дальше", – цитирует его "Парламентская газета".
Депутат добавил, что сейчас ситуация касается более чем 3 тыс. партнёров компании, а также клиентов.
При этом в пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что Московская прокуратура проверит информацию о нарушении трудовых прав.
Что о новой системе штрафов говорят в Госдуме?
Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что нельзя перекладывать на ПВЗ расходы на возврат бракованного или повреждённого товара.
Он уверен, что маркетплейс привлекал клиентов, поскольку им давали посмотреть и примерить товар, а также в течение двух недель вернуть в любой точке.
"Теперь же связанные с этим расходы пытаются повесить на самое низшее звено – на тех, кто выдаёт товар", – добавил депутат.
Нилов уверен, что это может привести к закрытию точек Wildberries, поскольку клиенты будут пользоваться услугами других маркетплейсов. Их в России уже несколько.
Что за законопроект подготовят в защиту маркетплейсов?
В Госдуме намерены создать законопроект об особенностях урегулирования платформенной занятости, сообщил замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Проект закона хотят подготовить ко второму чтению законопроекта о занятости, указывает "Парламентская газета".
"Мы изначально, когда готовили текст законопроекта, планировали предусмотреть меры регулирования уже в рамках данного закона", – сказал Исаев.
Но, подчеркнул он, нужен "отдельный законодательный акт об особенностях урегулирования платформенной деятельности".
Он подытожил, что можно урегулировать взаимоотношения, предусмотреть создание объединений профсоюзов, платформенно занятых, а также создание совета операторов цифровых платформ.
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