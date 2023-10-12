Wildberries ввел комиссию при оплате картами Visa и Mastercard
Переплату в компании назвали вознаграждением банку, осуществляющему обработку такого платежа
12 октября 2023, 09:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Wildberries ввел комиссию за оплату покупок с карт Visa и Mastercard. Размер переплаты составит 3%, пишут "Ведомости".
Информацию о введении дополнительного платежа подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.
Он заявил, что комиссия станет вознаграждением банку, осуществляющему обработку такого платежа. Также изменения объяснили новой спецификой обработки платежей.
09:51:21 12-10-2023
На Озоне вроде комиссия есть
09:56:30 12-10-2023
Гость (09:51:21 12-10-2023) На Озоне вроде комиссия есть... Еще недавно не было. Была скидка, ежели ты закинешь с карты на их карточку и оттуда уже снимутся деньги) Сделать было легко. Но это с месяц назад, может, сейчас поменялось что.
10:04:31 12-10-2023
Гость (09:51:21 12-10-2023) На Озоне вроде комиссия есть... нету
11:59:40 12-10-2023
Гость (09:51:21 12-10-2023) На Озоне вроде комиссия есть... Нету и небыло. не звездите. Зато есть дополнительная скидка если платить через карту ОЗОН, а на нее через СБП без комиссии можно переводить. еще и кэшбеки при оплате ВНЕ озон. Валберес дно, было - и все глубже становится. Озон форева.
12:46:25 12-10-2023
Гость (11:59:40 12-10-2023) Нету и небыло. не звездите. Зато есть дополнительная скидка ... Озон по срокам в разы дольше везет, очень неудобно. WB намного быстрее заказы доставляет. И Озон требует предоплату всегда 100%, а на WB платишь уже по факту получения товара, это очень удобно.
15:08:20 12-10-2023
Гость (12:46:25 12-10-2023) Озон по срокам в разы дольше везет, очень неудобно. WB намно... Озоновцы минусуют :-) Дак не минусовать надо, а учится у WB работать, они же почему то могут и быстро возить и оплату сделали по факту получения, а Озон не может. И цены на Озоне на одни и те же товары практически всегда выше чем на WB, иногда очень существенно. Так что я лучше 3% заплачу WB и получу товар через 3 дня, и дешевле, чем буду ждать 2 недели и еще и дороже в сумме. Рынок все расставляет на свои места, нерасторопные и негибкие курят бамбук.
16:52:30 12-10-2023
Гость (15:08:20 12-10-2023) Озоновцы минусуют :-) Дак не минусовать надо, а учится у WB ... Жги ещё, смешной.
18:18:28 12-10-2023
Гость (12:46:25 12-10-2023) Озон по срокам в разы дольше везет, очень неудобно. WB намно... В Озоне есть оплата после получения одежды и обуви
18:37:36 12-10-2023
Гость (09:51:21 12-10-2023) На Озоне вроде комиссия есть... нет на Озоне комиссии, платной доставки итд.
10:19:18 12-10-2023
Этот Вилдберрис просто охренел...
10:44:24 12-10-2023
В чём проблема платить через СБП? И, вообще, не стоит платить картой в интернете, если есть возможность оплатить через СБП
11:00:21 12-10-2023
Карты МИР нам в помощь
11:10:59 12-10-2023
Согласен с последним постом. Вечно в этой конторке какие-то поборы да нововведения, ухудшающие права клиентов. Совсем зажралась хозяйка.
11:27:51 12-10-2023
Они еще и МСС поменяли по-тихому недавно. Раньше оплата относилась к коду "Супермаркет", сейчас к каким-то "Прочим". Любители повышенного кэшбека угорели: вместо 5-10% получили 0-1%. С крупной покупки обидно потерять повышенный кэшбек. И платеж отменять не захотели, мол он прошел и все.
12:12:49 12-10-2023
Гость (11:27:51 12-10-2023) Они еще и МСС поменяли по-тихому недавно. Раньше оплата отно... у меня весь 2023 год стоит ежедневные покупки, 1 руб. за 200 руб. покупки...
11:33:30 12-10-2023
С одной стороны, нечего поддерживать иностранные платежные системы и перечислять им комиссионные. С другой - по Закону о защите прав потребителей продавец не имеет менять сумма оплаты в зависимости от метода отплаты. Скидку имеет право делать, а увеличение оплаты - нет.
12:44:02 12-10-2023
Т.е. только один WB не может нормально работать с данными платежными системами ? Т.к. прочие подобные Озоны и обычные торговые точки, коих просто огромное количество, с ними работают без проблем.
15:12:59 12-10-2023
когда уже загнется эта вшивая, алчная контора?