Wildberries ввел комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Переплату в компании назвали вознаграждением банку, осуществляющему обработку такого платежа

12 октября 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Wildberries ввел комиссию за оплату покупок с карт Visa и Mastercard. Размер переплаты составит 3%, пишут "Ведомости".

Информацию о введении дополнительного платежа подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.

Он заявил, что комиссия станет вознаграждением банку, осуществляющему обработку такого платежа. Также изменения объяснили новой спецификой обработки платежей.