WP: США приостановили военную и экономическую поддержку Украины
При этом неназванный украинский чиновник утверждает, что бюджетная помощь пока продолжает поступать
29 января 2025, 20:00, ИА Амител
Приостановка США помощи другим странам привела к прекращению военной и экономической поддержки Украины. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного сотрудника американского конгресса.
21 января президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней предоставление помощи другим странам на развитие для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Накануне СМИ сообщали, что это может заморозить финансирование Украины и Тайваня на закупки американского вооружения.
По информации WP, указ приостановил предоставление военного финансирования Киева. Кроме того, он затронул и экономическую помощь, но неназванный украинский чиновник утверждает, что бюджетная помощь пока продолжает поступать.
20:40:00 29-01-2025
В данном случае мы склонны верить западной пропаганде. И таким лживым СМИ как WP в частности
21:37:01 29-01-2025
Пендосам нельзя верить
08:14:17 30-01-2025
бюджетная помощь пока продолжает поступать --- значит все продолжается
11:22:55 30-01-2025
там в статье написано, о прекращении финансирования фонда помощи ветеранам военных действий, а не военной помощи украине...вы хоть читайте внимательно, а потом перепечатывайте...
14:03:08 30-01-2025
Гость (11:22:55 30-01-2025) там в статье написано, о прекращении финансирования фонда по... Вы всерьёз думаете, что перепечатали с WP, а не с какой-нибудь десятой перепечатки на ИноСМИ?