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WP: США приостановили военную и экономическую поддержку Украины

При этом неназванный украинский чиновник утверждает, что бюджетная помощь пока продолжает поступать

29 января 2025, 20:00, ИА Амител

Доллар / Фото: amic.ru
Доллар / Фото: amic.ru

Приостановка США помощи другим странам привела к прекращению военной и экономической поддержки Украины. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного сотрудника американского конгресса.

21 января президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней предоставление помощи другим странам на развитие для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Накануне СМИ сообщали, что это может заморозить финансирование Украины и Тайваня на закупки американского вооружения.

По информации WP, указ приостановил предоставление военного финансирования Киева. Кроме того, он затронул и экономическую помощь, но неназванный украинский чиновник утверждает, что бюджетная помощь пока продолжает поступать.

Политика

Комментарии 5

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Гость

20:40:00 29-01-2025

В данном случае мы склонны верить западной пропаганде. И таким лживым СМИ как WP в частности

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Тугарин Змей

21:37:01 29-01-2025

Пендосам нельзя верить

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Гость

08:14:17 30-01-2025

бюджетная помощь пока продолжает поступать --- значит все продолжается

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Гость

11:22:55 30-01-2025

там в статье написано, о прекращении финансирования фонда помощи ветеранам военных действий, а не военной помощи украине...вы хоть читайте внимательно, а потом перепечатывайте...

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Гость

14:03:08 30-01-2025

Гость (11:22:55 30-01-2025) там в статье написано, о прекращении финансирования фонда по... Вы всерьёз думаете, что перепечатали с WP, а не с какой-нибудь десятой перепечатки на ИноСМИ?

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