Захарова потребовала от Германии объяснений по поводу разговора офицеров ФРГ

По ее словам, попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины

01 марта 2024, 23:10, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Берлин обязан оперативно предоставить объяснения по поводу переговоров офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Требуем от Германии объяснений. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", — заявила она.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала полный текст разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus. В разговоре приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Утверждается, что он состоялся 19 февраля.