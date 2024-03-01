Захарова потребовала от Германии объяснений по поводу разговора офицеров ФРГ
По ее словам, попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины
01 марта 2024, 23:10, ИА Амител
Берлин обязан оперативно предоставить объяснения по поводу переговоров офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Требуем от Германии объяснений. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", — заявила она.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала полный текст разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus. В разговоре приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Утверждается, что он состоялся 19 февраля.
01:38:27 02-03-2024
Немцам бабы не указ.
10:10:27 02-03-2024
Гость (01:38:27 02-03-2024) Немцам бабы не указ. ... Тут ты не прав. Ангела Меркель - федеральный канцлер Германии с 22 ноября 2005 по 8 декабря 2021 года.
У́рсула фон дер Ля́йен - министр обороны (2013—2019) Германии, а сейчас гнобит всю Европу.
14:49:15 02-03-2024
Бийчанин (10:10:27 02-03-2024) Тут ты не прав. Ангела Меркель - федеральный канцлер Германи... Я писал про баб, а не про женщин
05:51:37 02-03-2024
А чего от них ждать? Вы же сами знаете, что с вами НАТО воюет, а хохлы лишь роль расходного материала выполняют.
12:03:48 02-03-2024
Гость (05:51:37 02-03-2024) А чего от них ждать? Вы же сами знаете, что с вами НАТО воюе... а с вами кто воюет?
22:26:18 03-03-2024
Элен без ребят (12:03:48 02-03-2024) а с вами кто воюет?... А с вами?
08:49:31 02-03-2024
Требовательная какая, эта Марья-искуственница.
11:07:36 02-03-2024
Мда ,зализали фрицы раны,надо опять напомнить. Неужели такие тупые эти германские генералы. Ну просто детсад . Хотя они по сравнению с дедушкой в сша это ещё ого го. Да уж.
17:38:34 02-03-2024
гость (11:07:36 02-03-2024) Мда ,зализали фрицы раны,надо опять напомнить. Неужели такие... напоминать чужими руками из-за мамкиной юбки будешь?
11:25:29 02-03-2024
а ответчики то уже признали подлинность этой аудиозаписи или мы вас обвинили в чем либо и вы уже виноваты?
17:31:38 02-03-2024
Что такое?Вас ист дас?Вир нихт понимайт.Дойче сольдатн унд официрен нихьт капитулирен.
22:30:12 03-03-2024
Элен без ребят (12:03:48 02-03-2024) а с вами кто воюет?... А с вами?
Не. Нужно нежно у них спросить - а вероятно ли вы подобное могли сказать? - Да нет, никогда, клянусь прахом дедушки Германа, ну который Геринг.