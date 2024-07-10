НОВОСТИОбщество

Xiaomi откроет фабрику без людей

На ней будут работать только роботы

10 июля 2024, 11:31, ИА Амител

Xiaomi Smart Factory / Фото: Xiaomi
Xiaomi Smart Factory / Фото: Xiaomi

Китайский техногигант Xiaomi откроет полностью автономную фабрику в Пекине. Об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь, пишет Gizmochina.

Предприятие во всех аспектах будет работать без помощи человека: за производство, контроль качества, поддержание чистоты и остальные процессы будут отвечать роботы и интеллектуальные системы.

Фабрика будет работать 24 часа в сутки и собирать по одному смартфону в секунду и до 10 млн штук в год – в том числе флагманские складные модели.

В производство площадью 81 тысяча кв. м инвестировали 2,4 млрд юаней. В компании отметили, что намерены развивать подобные предприятия и в будущем.

Китай новые технологии Гаджеты

Комментарии 5

Avatar Picture
Мусик

11:39:35 10-07-2024

в этих белых шкафах будут сидеть китайцы и в темноте клепать мобилы?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:37 10-07-2024

а зачем столько телефонов нам ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
В

13:51:22 10-07-2024

одумайтесь. что фильм Терминатор не смотрели?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:32 10-07-2024

одна трансп компания всех операторов заменила на тупой тупейший ИИ, в результате катастрофич упало кач обслуживания и выручка. молодцы

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:08 11-07-2024

Очень интересно. А где будут работать миллиарды китайцев?
Такие заводы нужны нам наоборот.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров