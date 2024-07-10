Xiaomi откроет фабрику без людей

На ней будут работать только роботы

10 июля 2024, 11:31, ИА Амител

Xiaomi Smart Factory / Фото: Xiaomi

Китайский техногигант Xiaomi откроет полностью автономную фабрику в Пекине. Об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь, пишет Gizmochina.

Предприятие во всех аспектах будет работать без помощи человека: за производство, контроль качества, поддержание чистоты и остальные процессы будут отвечать роботы и интеллектуальные системы.

Фабрика будет работать 24 часа в сутки и собирать по одному смартфону в секунду и до 10 млн штук в год – в том числе флагманские складные модели.

В производство площадью 81 тысяча кв. м инвестировали 2,4 млрд юаней. В компании отметили, что намерены развивать подобные предприятия и в будущем.