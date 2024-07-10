Xiaomi откроет фабрику без людей
На ней будут работать только роботы
10 июля 2024, 11:31, ИА Амител
Xiaomi Smart Factory / Фото: Xiaomi
Китайский техногигант Xiaomi откроет полностью автономную фабрику в Пекине. Об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь, пишет Gizmochina.
Предприятие во всех аспектах будет работать без помощи человека: за производство, контроль качества, поддержание чистоты и остальные процессы будут отвечать роботы и интеллектуальные системы.
Фабрика будет работать 24 часа в сутки и собирать по одному смартфону в секунду и до 10 млн штук в год – в том числе флагманские складные модели.
В производство площадью 81 тысяча кв. м инвестировали 2,4 млрд юаней. В компании отметили, что намерены развивать подобные предприятия и в будущем.
11:39:35 10-07-2024
в этих белых шкафах будут сидеть китайцы и в темноте клепать мобилы?
12:44:37 10-07-2024
а зачем столько телефонов нам ?
13:51:22 10-07-2024
одумайтесь. что фильм Терминатор не смотрели?
18:41:32 10-07-2024
одна трансп компания всех операторов заменила на тупой тупейший ИИ, в результате катастрофич упало кач обслуживания и выручка. молодцы
09:43:08 11-07-2024
Очень интересно. А где будут работать миллиарды китайцев?
Такие заводы нужны нам наоборот.