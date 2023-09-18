Строителей почти пустой. Барнаульцы удивились отсутствию пробок вечером 18 сентября

Заторы есть, но они не сравнимы с теми, которые обычно бывают по вечерам в рабочие дни

18 сентября 2023, 18:44, ИА Амител













Фото: amic.ru

Вечером в Барнауле на одной из наиболее загруженных дорог, проспекте Строителей, нет огромной пробки. Эта ситуация удивила жителей краевой столицы, которые уже привыкли к вечерним заторам.





Фото: amic.ru

Кроме Строителей, довольно свободно на проспекте Ленина. Там также можно проехать без заторов.

Фото: "Яндекс Пробки"

Согласно оценке сервиса "Яндекс Пробки", нагрузка на транспортно-дорожную сеть составляет 7 баллов. Небольшая пробка сформировалась на пересечении с улицей Челюскинцев.

Однако по другим дорогам проехать может быть не так просто. Затор есть на улице Аванесова, проспекте Калинина, улице Малахова, Шумакова и других.

Напомним, что утром 18 сентября на дороги массово вышли сотрудники ДПС. Не исключено, что такое количество полицейских связано с тем, что в этот день проходила инаугурация переизбранного на второй срок губернатора Виктора Томенко.