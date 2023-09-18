На дороги Барнаула массово вышли сотрудники ДПС
Особо много полицейских – на Павловском тракте
18 сентября 2023, 09:25, ИА Амител
Жители Барнаула утром 18 сентября сообщают о большом числе сотрудников ДПС на улицах города.
По данным 2ГИС, на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова стоит регулировщик. Также экипажи дорожной полиции наблюдаются на Красноармейском проспекте у магазина "Семейный бигс" и в районе пересечений Павловского тракта с улицами Малахова, Шумакова, Попова и Сиреневая.
В то же время очевидцы нашему агентству сообщили следующее:
"Полицейские стоят абсолютно на всех светофорах на Павловском и Строителей и почти на каждом пешеходном переходе".
Не исключено, что такое количество полицейских на дорогах связано с тем, что сегодня, 18 сентября, состоится инаугурация переизбранного на второй срок губернатора Виктора Томенко. Церемония пройдет в краевом драмтеатре имени Шукшина.
Пробки на дорогах города тем временем составляют 6 баллов. Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, улицах Советской Армии, Власихинской и шоссе Ленточный бор. Также движение сильно затруднено на Павловском тракте в границах улиц Попова и Шумакова и на других участках.
Обстановка также осложнена несколькими ДТП и отключенными светофорами на некоторых участках Павловского тракта.
10:02:17 18-09-2023
а почему слово "инаугурация" до сих пор не импортозаместили?
10:15:36 18-09-2023
Видимо какой то член должен прилететь на гурацию. Вот и приготовились, встречают. Чтоб какой нибудь дедок на настоящем москвиче поперек дороги с красным флагом не выехал.
10:17:52 18-09-2023
Барин едет! Барин едет!!!
10:24:18 18-09-2023
Они бы так выходили на улица города по пятницам и по субботам, когда по улицам устраивают гонки и мотоциклисты самоликвидируются. А барин и без них бы до администрации доехал, никто бы и не заметил.
10:47:50 18-09-2023
Я чувствую себя чужим, на этом "празднике-жизни" ...
12:41:42 18-09-2023
«Кричали женщины: ура! И в воздух лифчики бросали» — крылатое выражение из комедии «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова
12:50:03 18-09-2023
не лифчики а чепчики - не́уч!
14:45:13 18-09-2023
Гость (12:50:03 18-09-2023) не лифчики а чепчики - не́уч!... Да там у Грибоедова чепчики, но "лифчики" как эпично!)))
14:47:18 18-09-2023
Гость (12:50:03 18-09-2023) не лифчики а чепчики - не́уч!... В ЕГЭ про лифчики написано. А Грибоедова читать там не написано.
19:02:32 18-09-2023
а я то думаю, почему сегодня перехожу Павлик-Фурманова на свой зеленый и от барановодил уворачиваться не приходится, как обычно каждый день. А они просто сегодня правила соблюдали, там гайцы стоят.
23:32:05 18-09-2023
Во времена когда Иван Грозный выходил на улицы. Все пустело. Времена возвращаться.