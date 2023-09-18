На дороги Барнаула массово вышли сотрудники ДПС

Особо много полицейских – на Павловском тракте

18 сентября 2023, 09:25, ИА Амител

Регулировщик на пересечении улицы Фурманова и Павловского тракта / Фото очевидца amic.ru

Жители Барнаула утром 18 сентября сообщают о большом числе сотрудников ДПС на улицах города.

По данным 2ГИС, на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова стоит регулировщик. Также экипажи дорожной полиции наблюдаются на Красноармейском проспекте у магазина "Семейный бигс" и в районе пересечений Павловского тракта с улицами Малахова, Шумакова, Попова и Сиреневая.

В то же время очевидцы нашему агентству сообщили следующее:

"Полицейские стоят абсолютно на всех светофорах на Павловском и Строителей и почти на каждом пешеходном переходе".

Не исключено, что такое количество полицейских на дорогах связано с тем, что сегодня, 18 сентября, состоится инаугурация переизбранного на второй срок губернатора Виктора Томенко. Церемония пройдет в краевом драмтеатре имени Шукшина.

ДПС на Павловском тракте / Фото очевидца amic.ru

Пробки на дорогах города тем временем составляют 6 баллов. Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, улицах Советской Армии, Власихинской и шоссе Ленточный бор. Также движение сильно затруднено на Павловском тракте в границах улиц Попова и Шумакова и на других участках.

Обстановка также осложнена несколькими ДТП и отключенными светофорами на некоторых участках Павловского тракта.