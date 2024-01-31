ОКР обжалует лишение фигуристов РФ золота командного турнира на ОИ-2022
На данный момент юристы уже готовят необходимые для подачи апелляции документы
31 января 2024, 06:20, ИА Амител
Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует лишение сборной России золота командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022. Об этом сообщает пресс-служба организации в Telegram-канале.
На данный момент юристы уже готовят необходимые для подачи апелляции документы.
"В соответствии с действующими, применимыми правилами Международного союза конькобежцев (ISU), последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира", – заявили в ОКР.
Там добавили, что правовая позиция основана, в том числе, и на имеющихся в практике CAS прецедентах.
Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года фигуристку Камилу Валиеву. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года – со дня взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
После этого ISU присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
07:25:36 31-01-2024
Смысл? Уже давно пора вести двойную статистику за все годы выступлений во всех видах спорта. Официальную и фактическую. С учётом лишённого. А то лет через 9 порой найдут что-то в допинг пробах и начинают лишать.
07:49:00 31-01-2024
Ну у фигуристов нагрузки жесткие, понятно. А вот в бобслее? Четыре здоровенных мужика едут в тазу с горы, так еще и допингу нажрались. вот что не понятно.