"Я это обещаю". Томенко рассказал, на что будет опираться при развитии Алтая
Губернатор Алтайского края на видео ответил на несколько главных вопросов
11 сентября 2023, 14:28, ИА Амител
Избранный на второй срок губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о прошедших выборах, о своей победе и планах по развитию региона.
Томенко указал, что выборы, которые проходили с 8 по 10 сентября, стали главным общественно-политическим событием этого года. По его словам, выборы прошли "спокойно и прозрачно".
"Мы все, я и моя команда, являемся командой президента России Владимира Путина. Его поддержка тоже сыграла свою очень важную роль. Это важно для перспектив нашего края. Президентом сформулированы национальные цели развития нашей страны, которые охватывают период до 2030 года, сформированы национальные проекты, долгосрочные программы – практически во всех Алтайский край успешно принимает участие, по многим направлениям наш край является пилотным", – подчеркнул Томенко.
Глава региона указал, что за прошедшие годы значительно укрепилась экономика края, поэтому регион сегодня может себе позволить реализовывать различные проекты, например, благоустройства, повышения уровня заработной платы, социальной защиты и не только.
"Я это обещаю. Мы будем опираться на пожелания жителей Алтайского края, на их чаяния и нужды. Многое прозвучало этим летом в рамках встреч с гражданами и их обращений, все это обязательно попадает в работу. Исходя из наших финансовых возможностей мы последовательно, системно, поэтапно занимаемся решением многих вопросов, которых в нашей жизни достаточно", – отметил Томенко.
16:19:01 11-09-2023
По части чаяний - умерить бы аппетиты СГК и снизить бы тариф хотя бы до обещанных президентом средних 9%. А то реально уже жить страшно становится в крае.
16:22:15 11-09-2023
Спасибо! Мы в ВАС верим!
15:33:53 12-09-2023
Когда вменсто гостей из Средней Азии в край потянутся на ПМЖ жители других регионов России, тогда и будем считать, что что-то изменилось. Это самый важный индикатор.