"Я это обещаю". Томенко рассказал, на что будет опираться при развитии Алтая

Губернатор Алтайского края на видео ответил на несколько главных вопросов

11 сентября 2023, 14:28, ИА Амител

Избранный на второй срок губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о прошедших выборах, о своей победе и планах по развитию региона.

Томенко указал, что выборы, которые проходили с 8 по 10 сентября, стали главным общественно-политическим событием этого года. По его словам, выборы прошли "спокойно и прозрачно".

"Мы все, я и моя команда, являемся командой президента России Владимира Путина. Его поддержка тоже сыграла свою очень важную роль. Это важно для перспектив нашего края. Президентом сформулированы национальные цели развития нашей страны, которые охватывают период до 2030 года, сформированы национальные проекты, долгосрочные программы – практически во всех Алтайский край успешно принимает участие, по многим направлениям наш край является пилотным", – подчеркнул Томенко.

Глава региона указал, что за прошедшие годы значительно укрепилась экономика края, поэтому регион сегодня может себе позволить реализовывать различные проекты, например, благоустройства, повышения уровня заработной платы, социальной защиты и не только.