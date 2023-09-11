После церемонии вступления в должность губернатор приступит к формированию правительства

11 сентября 2023, 13:30, ИА Амител

Виктор Томенко на инаугурации в 2018 году / Фото: amic.ru / Евгения Савина

Торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Алтайского края Виктора Томенко пройдет 18 сентября в краевом драмтеатре им. В.М. Шукшина, пишет "Атмосфера" со ссылкой на источники в правительстве региона.

На церемонии председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова объявит о признании выборов состоявшимися и вручит губернатору удостоверение.

"Виктор Томенко принесет присягу и выступит с инаугурационной речью", – отмечает издание.

После инаугурации, как ожидается, Томенко начнет процесс формирования нового правительства региона, при этом большинство министров сохранит свои посты.

Напомним, на прошедших выборах Томенко получил 76,17% голосов избирателей – за него проголосовали 417 068 человек.

В 2018 году инаугурация состоялась 17 сентября. Томенко пообещал работать с полной отдачей и делать все в интересах каждого жителя края. "Буду действовать смело и решительно", – указал он.