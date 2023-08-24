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"Я ожидал". Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул в Тверской области 23 августа

24 августа 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED
Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Бизнесмен Илон Маск заявил, что крушение самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть "психологической операцией", пишет РБК.

"Авиакатастрофа не заставила себя долго ждать", - отметил один из пользователей соцсети X (Twitter).

"Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция", - ответил Маск.

Напомним, бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул в Тверской области 23 августа. Погибли 10 человек - семь пассажиров и три члена экипажа. Евгений Пригожин был в списке пассажиров, сообщила Росавиация.

Фото: t.me/orchestra_w

Что известно о крушении самолета, на борту которого был Евгений Пригожин?

По данным Росавиации, основатель "Вагнера" был в списке пассажиров рухнувшего воздушного судна
НОВОСТИПроисшествия
Происшествия крушение самолета
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина

Комментарии 4

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Гость

12:13:11 24-08-2023

Мало ли кто в каких списках побывать успел...

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Гость

12:36:37 24-08-2023

"Я ожидал" --- со спутника навел

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Гость

12:55:10 24-08-2023

И не только Маск этого ожидал.

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Гость

08:38:35 25-08-2023

Зелю , почему-то жалеют. Может нужен ещё? Как видим, всё это очень просто, если есть цель и желание.

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