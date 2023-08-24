"Я ожидал". Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
Бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул в Тверской области 23 августа
24 августа 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED
Бизнесмен Илон Маск заявил, что крушение самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть "психологической операцией", пишет РБК.
"Авиакатастрофа не заставила себя долго ждать", - отметил один из пользователей соцсети X (Twitter).
"Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция", - ответил Маск.
Напомним, бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул в Тверской области 23 августа. Погибли 10 человек - семь пассажиров и три члена экипажа. Евгений Пригожин был в списке пассажиров, сообщила Росавиация.
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12:13:11 24-08-2023
Мало ли кто в каких списках побывать успел...
12:36:37 24-08-2023
"Я ожидал" --- со спутника навел
12:55:10 24-08-2023
И не только Маск этого ожидал.
08:38:35 25-08-2023
Зелю , почему-то жалеют. Может нужен ещё? Как видим, всё это очень просто, если есть цель и желание.