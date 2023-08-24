"Я ожидал". Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул в Тверской области 23 августа

24 августа 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Бизнесмен Илон Маск заявил, что крушение самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть "психологической операцией", пишет РБК.

"Авиакатастрофа не заставила себя долго ждать", - отметил один из пользователей соцсети X (Twitter).

"Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция", - ответил Маск.

Напомним, бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул в Тверской области 23 августа. Погибли 10 человек - семь пассажиров и три члена экипажа. Евгений Пригожин был в списке пассажиров, сообщила Росавиация.