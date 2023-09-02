"Я Русских, я иду до конца". "Мисс Барнаул " стала студентка АлтГУ Регина Русских
Накануне девушка также стала победительницей в конкурсе "Мисс Барнаул онлайн"
02 сентября 2023, 17:00, ИА Амител
"Мисс Барнаул – 2023" / Фото: amic.ru
20-летняя студентка Алтайского государственного университета Регина Русских завоевала титул "Мисс Барнаул – 2023". Ежегодный городской конкурс красоты традиционно состоялся в день рождения краевой столицы, всего за почетный титул боролись 22 участницы.
"Я Русских, я иду до конца", – прокомментировала победу горожанка.
Накануне Регина также победила в конкурсе "Мисс Барнаул онлайн".
Девушка рассказывала, что любит путешествовать по живописным местам, "чтобы в памяти как можно дольше оставались ценные моменты жизни".
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