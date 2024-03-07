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"Я женщина, мои права – божественные". Омичка "наслала вселенную" на сотрудников ДПС

Правоохранителям пришлось применить физическую силу в отношении сибирячки

07 марта 2024, 10:24, ИА Амител

В Омской области полицейские задержали женщину, управлявшую автомобилем Nissan March без государственных регистрационных знаков, сообщает региональное МВД.

"52-летняя жительница Омска отказалась представить полицейским документы, а при погрузке автомобиля на эвакуатор – покинуть салон транспортного средства, чем оказывала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции", – рассказали в ведомстве.

В итоге сотрудникам ДПС пришлось применить в отношении женщины физическую силу и наручники.

"Я еще раз говорю, я – женщина. <...> Это ваш проект Конституции, это для вас. <...> Мои права – это божественные права, божественное право – мое право. <...> Мое водительское удостоверение выкуплено марками. <...> Вы не имеете права вести видеосъемку, я в личном автомобиле. <...> Здесь происходит сейчас геноцид. <...> Вы за это получите по полной программе, и ваши все рода, кто здесь сегодня находится, произношу вслух всей вселенной по божественному праву: "Все будете нести ответственность". <...> Вы персону ищите и персоне зачитывайте, вы сейчас зачитываете женщине Алене", – отвечала женщина правоохранителям на все их вопросы и действия.

В отношении омички возбуждены три административных дела, а также ее привлекли к ответственности за неповиновение. Суд оштрафовал женщину на 4 тыс. рублей. Автомобиль помещен на спецстоянку.

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забавные истории мужчины и женщины омская область полиция
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Комментарии 10

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Гость

10:36:00 07-03-2024

Такую даму надо прав лишать пожизненно, если они у нее есть. И дурка по ней плачет однозначно, а она за рулем ездит...

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Сергей

11:49:12 07-03-2024

Гость (10:36:00 07-03-2024) Такую даму надо прав лишать пожизненно, если они у нее есть.... Ты просто не шаришь. Эта тема ходит давно в интернете. И есть очень много видео на эту тему, поищи в ютубе по запросу - "Живой человек в суде."

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Гость

10:36:07 07-03-2024

Какая она женщина? Нечесаное существо, с короткими ногами, в мужских штанах .

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гость

10:37:27 07-03-2024

В таких случаях (если не пьяный) нужно просто подчиняться сотрудникам (они при исполнении и обязаны делать ,что делают). В противном случае (т.е. при оказании сопротивления органам правопорядка ) получите и штраф и физически,а может ещё всё перейти в подсудное дело (если сотрудники накатают рапорт). А лучше не нарушать. PS/ А ну да ,а если пьяный ,тут без подсказок.

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Андрей

11:41:17 07-03-2024

гость (10:37:27 07-03-2024) В таких случаях (если не пьяный) нужно просто подчиняться со... Да. Если читать в школе не научился, то конечно советовать почитать Закон о полиции и иные наставления - уже не стоит. Повинную голову да меч не сечет.

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Гость

10:55:28 07-03-2024

Прикольно. Похоже что или наркотики или с головой не совсем порядок И в том и в том случае за руль нельзя

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Андрей

11:52:37 07-03-2024

Грустно, однако. Полицейский гражданке России тыкает. Двое нападают, бьют стекло вытаскивают женщину из ее автомобиля, заковывают в наручники как злостного убийцу или грабителя, как будто она представляет какую то опасность для троих мужчин. Представьте, если бы это была ваша тетя? Ей нужно было вызвать скорую и освидетельствовать, а не заламывать руки. Следственному комитету следует дать оценку действиям этих псевдо полицейских на предмет соответствия Закону о полиции, наставлений и приказов.

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гость

12:19:41 07-03-2024

Андрей, не неси ерунды. Она можкт насмерть задавить и пятерых мужиков и детей. Что бы ее сдать в скорую, также придется разбивать стекло и вытаскивать. Еще и спецроту привлекать. Хочешь на пути ее машины встаь? Иди...

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ворчун

18:00:56 07-03-2024

От души посмеялся! Читаю заголовок — думаю, ого, весна пришла. Читаю новость — Nissan March (март по-английски). Всё встало на свои места 🤣🤣

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гость

18:47:01 07-03-2024

Если она не под чем-нибудь и если у нее реально есть ВУ это просто ужас, что такой человек может учудить на дороге

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