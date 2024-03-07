"Я женщина, мои права – божественные". Омичка "наслала вселенную" на сотрудников ДПС

В Омской области полицейские задержали женщину, управлявшую автомобилем Nissan March без государственных регистрационных знаков, сообщает региональное МВД.

В итоге сотрудникам ДПС пришлось применить в отношении женщины физическую силу и наручники.

"Я еще раз говорю, я – женщина. <...> Это ваш проект Конституции, это для вас. <...> Мои права – это божественные права, божественное право – мое право. <...> Мое водительское удостоверение выкуплено марками. <...> Вы не имеете права вести видеосъемку, я в личном автомобиле. <...> Здесь происходит сейчас геноцид. <...> Вы за это получите по полной программе, и ваши все рода, кто здесь сегодня находится, произношу вслух всей вселенной по божественному праву: "Все будете нести ответственность". <...> Вы персону ищите и персоне зачитывайте, вы сейчас зачитываете женщине Алене", – отвечала женщина правоохранителям на все их вопросы и действия.