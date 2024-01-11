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"Я знал "Алешу" лично". Бессарабов назвал агрессией призыв снести памятник в Болгарии

На сохранность памятника, прообразом которого стал ветеран ВОВ из Алтайского края, уже не единожды покушались

11 января 2024, 17:43, ИА Амител

Фото: altai-ter.er.ru
Фото: altai-ter.er.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале обратился к жителям болгарского Пловдива с просьбой встать на защиту памятника "Алеша", который предложили демонтировать.

Бессарабов отметил, что инициатива возведения памятника принадлежит болгарскому народу. Поэтому простые болгары должны заставить свою власть помнить и уважать "нашу общую братскую историю".

Он также напомнил, что на сохранность скульптуры не единожды покушались. В частности, весной 2022 года он направлял письмо послу России в Болгарию с просьбой не допустить попыток осквернения или сноса памятника. 

"Общими усилиями монумент отстояли. Это необходимо сделать и сейчас", – указал парламентарий.

Желание снести памятник Бессарабов назвал проявлением агрессии по отношению к России, которая выражается, в том числе, в вандализме на мемориальных комплексах, посвященных советским солдатам.

Бессарабов подчеркнул, что лично знал уроженца Алтайского края Алексея Ивановича Скурлатова, который стал прообразом памятника "Алеша".

"Мне довелось общаться с ним и глубоко прочувствовать в этом человеке доброту и величие гражданина – патриота и воина России. Его не стало в 2013 году, я провожал его в последний путь. Для меня история разрушения памятника недопустима", – отметил депутат.

Напомним, депутаты одной из партий призвали демонтировать памятник "Алеша" до конца 2024 года. Если в муниципальном совете инициативу одобрят, то мэр города поддержит такое решение.

скандалы памятники история

Комментарии 12

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Гость

18:38:42 11-01-2024

Вот они какие братушки, оказалось что слабы на передок.

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Гость

18:59:38 11-01-2024

Гость (18:38:42 11-01-2024) Вот они какие братушки, оказалось что слабы на передок.... "Братушки" вместе с фашистами против нас воевали...

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Гость

21:00:14 11-01-2024

Гость (18:59:38 11-01-2024) "Братушки" вместе с фашистами против нас воевали...... Ни один болгарский солдат не воевал на восточном фронте. А вот на Шипке болгарское ополчение стояло бок о бок вместе с русской армией, и это Болгария помнить по сию пору. И никому в голову не приходит убрать там памятник и те братские могилы, что там есть. Напротив, за ними ухаживают как за своими.

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Вася

23:28:44 11-01-2024

Гость (18:59:38 11-01-2024) "Братушки" вместе с фашистами против нас воевали...... Причём и в 1-ую мировую, и во 2-ую. В обеих случаях: в 1-ую- на стороне Кайзеровской, во 2-ом - Гитлеровской Германии. В обеих случаях братушки выступали врагами освободившей их за несколько десятилетий до этого от многовекового турецкого ига России. Сейчас они демонстрируют в очередной раз свою братскую "любовь" к русскому народу.

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Гость

19:18:01 11-01-2024

Даня, а сколько жителей Пловдива да хотя бы всей Болгарии подписаны на твою телегу? P.s. я против сноса памятника! Превентивно отключить им газ/нефть или что там они еще из России сосут. И не включать до момента полного "отрезвления" и полного понимания за счет кого, они еще как нация существуют.

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Гость

21:07:28 11-01-2024

Гость (19:18:01 11-01-2024) Даня, а сколько жителей Пловдива да хотя бы всей Болгарии по... Мне кажется, болгары на своей земле в своей стране вольны делать так, как они решат. Кто вообще такой Бессарабов, чтобы им указывать? Нам может что-то нравиться или наоборот, но не более. Отвергают они навязанный им после войны коммунистический режим, не более. Да и не освобождал никто Болгарию в той войне. Кто-то ещё тут написал про газовые камеры, так болгарские власти евреев не преследовали и в концлагеря не отправляли. И против СССР не воевали. И да, мне тоже не нравится снос "Алёши". А дома у себя я бы карлинского сеятеля с удовольствием отправил бы в подарок бывшему наместнику.

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Гость

19:23:49 11-01-2024

Когда у нас памятники сносят, это другое и все радуются

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отключить им газ/нефть

19:57:14 11-01-2024

Может наоборот включить им газ? Они забыли про газовые камеры фашистов?

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ветеран

23:18:06 11-01-2024

Карлинский пасынок Даниилка начал предвыборную показуху!

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Гость

23:22:29 11-01-2024

Не демонтировать, а перенести в Софию (столица Болгарии вообще-то), в Музей социалистического искусства. Не надо искажать действительность в угоду пропаганде.

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Гость

00:35:05 12-01-2024

Скуратов посещал Болгарию в 80-х. Его очень хорошо там встретили. В 90-х не раз был инициатива снести памятник, но Верховный суд Болгарии поставил точку и запретил. И вот опять... Есть срок давности у решения суда?. И это не навязанный для коммунизма памятник, жители так захотели. И жители потом не давали сносить. Это как символ города считай. Только не приносит денег как Эйфелева башня, вот и крадутся бренные мысли у местных мэрчиков

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Гость

13:36:10 12-01-2024

А Бессарабов может чем-нибудь полезным заниматься именно для того региона, от которого его "выбрали"?? Как ни посмотришь, только пиар по отвлеченным темам. Проблема ОТ в регионе острейше стоит и не решается, с этим как может помочь представитель от Алтайского края в Госдуме?

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