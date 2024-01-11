"Я знал "Алешу" лично". Бессарабов назвал агрессией призыв снести памятник в Болгарии
На сохранность памятника, прообразом которого стал ветеран ВОВ из Алтайского края, уже не единожды покушались
11 января 2024, 17:43, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале обратился к жителям болгарского Пловдива с просьбой встать на защиту памятника "Алеша", который предложили демонтировать.
Бессарабов отметил, что инициатива возведения памятника принадлежит болгарскому народу. Поэтому простые болгары должны заставить свою власть помнить и уважать "нашу общую братскую историю".
Он также напомнил, что на сохранность скульптуры не единожды покушались. В частности, весной 2022 года он направлял письмо послу России в Болгарию с просьбой не допустить попыток осквернения или сноса памятника.
"Общими усилиями монумент отстояли. Это необходимо сделать и сейчас", – указал парламентарий.
Желание снести памятник Бессарабов назвал проявлением агрессии по отношению к России, которая выражается, в том числе, в вандализме на мемориальных комплексах, посвященных советским солдатам.
Бессарабов подчеркнул, что лично знал уроженца Алтайского края Алексея Ивановича Скурлатова, который стал прообразом памятника "Алеша".
"Мне довелось общаться с ним и глубоко прочувствовать в этом человеке доброту и величие гражданина – патриота и воина России. Его не стало в 2013 году, я провожал его в последний путь. Для меня история разрушения памятника недопустима", – отметил депутат.
Напомним, депутаты одной из партий призвали демонтировать памятник "Алеша" до конца 2024 года. Если в муниципальном совете инициативу одобрят, то мэр города поддержит такое решение.
18:38:42 11-01-2024
Вот они какие братушки, оказалось что слабы на передок.
18:59:38 11-01-2024
Гость (18:38:42 11-01-2024) Вот они какие братушки, оказалось что слабы на передок.... "Братушки" вместе с фашистами против нас воевали...
21:00:14 11-01-2024
Гость (18:59:38 11-01-2024) "Братушки" вместе с фашистами против нас воевали...... Ни один болгарский солдат не воевал на восточном фронте. А вот на Шипке болгарское ополчение стояло бок о бок вместе с русской армией, и это Болгария помнить по сию пору. И никому в голову не приходит убрать там памятник и те братские могилы, что там есть. Напротив, за ними ухаживают как за своими.
23:28:44 11-01-2024
Гость (18:59:38 11-01-2024) "Братушки" вместе с фашистами против нас воевали...... Причём и в 1-ую мировую, и во 2-ую. В обеих случаях: в 1-ую- на стороне Кайзеровской, во 2-ом - Гитлеровской Германии. В обеих случаях братушки выступали врагами освободившей их за несколько десятилетий до этого от многовекового турецкого ига России. Сейчас они демонстрируют в очередной раз свою братскую "любовь" к русскому народу.
19:18:01 11-01-2024
Даня, а сколько жителей Пловдива да хотя бы всей Болгарии подписаны на твою телегу? P.s. я против сноса памятника! Превентивно отключить им газ/нефть или что там они еще из России сосут. И не включать до момента полного "отрезвления" и полного понимания за счет кого, они еще как нация существуют.
21:07:28 11-01-2024
Гость (19:18:01 11-01-2024) Даня, а сколько жителей Пловдива да хотя бы всей Болгарии по... Мне кажется, болгары на своей земле в своей стране вольны делать так, как они решат. Кто вообще такой Бессарабов, чтобы им указывать? Нам может что-то нравиться или наоборот, но не более. Отвергают они навязанный им после войны коммунистический режим, не более. Да и не освобождал никто Болгарию в той войне. Кто-то ещё тут написал про газовые камеры, так болгарские власти евреев не преследовали и в концлагеря не отправляли. И против СССР не воевали. И да, мне тоже не нравится снос "Алёши". А дома у себя я бы карлинского сеятеля с удовольствием отправил бы в подарок бывшему наместнику.
19:23:49 11-01-2024
Когда у нас памятники сносят, это другое и все радуются
19:57:14 11-01-2024
Может наоборот включить им газ? Они забыли про газовые камеры фашистов?
23:18:06 11-01-2024
Карлинский пасынок Даниилка начал предвыборную показуху!
23:22:29 11-01-2024
Не демонтировать, а перенести в Софию (столица Болгарии вообще-то), в Музей социалистического искусства. Не надо искажать действительность в угоду пропаганде.
00:35:05 12-01-2024
Скуратов посещал Болгарию в 80-х. Его очень хорошо там встретили. В 90-х не раз был инициатива снести памятник, но Верховный суд Болгарии поставил точку и запретил. И вот опять... Есть срок давности у решения суда?. И это не навязанный для коммунизма памятник, жители так захотели. И жители потом не давали сносить. Это как символ города считай. Только не приносит денег как Эйфелева башня, вот и крадутся бренные мысли у местных мэрчиков
13:36:10 12-01-2024
А Бессарабов может чем-нибудь полезным заниматься именно для того региона, от которого его "выбрали"?? Как ни посмотришь, только пиар по отвлеченным темам. Проблема ОТ в регионе острейше стоит и не решается, с этим как может помочь представитель от Алтайского края в Госдуме?