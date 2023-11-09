Яблоки могут подорожать в России из-за пятнышек не по ГОСТу
В этом году появилось много нестандартной плодово-ягодной продукции
09 ноября 2023, 14:43, ИА Амител
Садоводческие предприятия из Краснодарского края, Дагестана и Крыма попросили Минпромторг РФ временно смягчить государственные стандарты для внешнего вида яблок, пишет "Парламентская газета".
Из-за погодных условий яблоки сортов Granny Smith и Golden выросли с пятнышками и румянцем на поверхности. По критериям приемки в торговых сетях эти дефекты относят к нестандарту, потому что ГОСТы должны гарантировать покупателям качество товара.
"Производители будут вынуждены повышать цены из-за значительной отбраковки", – отмечает издание.
Как указал депутат ГД Владимир Кашин, в этом году появилось много нестандартной плодово-ягодной продукции. В таких случаях, по его словам, торговые сети сами снижают стандарты, которые не влияют на общее качество. Это, к примеру, позволяет продавать яблоки с небольшими пятнышками.
14:51:49 09-11-2023
Господи!!!? Что только не придумают эти Капиталисты?! Лишь бы поднять цену... Да когда это уже прокатиться?!?
15:42:43 09-11-2023
Гость (14:51:49 09-11-2023) Господи!!!? Что только не придумают эти Капиталисты?! Лишь б... Прекратится только вместе с капитализмом
16:12:24 09-11-2023
Гость (14:51:49 09-11-2023) Господи!!!? Что только не придумают эти Капиталисты?! Лишь б... При чем здесь капитализм? Диктатура одна.
18:25:36 09-11-2023
диктатура капитала
14:53:47 09-11-2023
Доимпортозамещались
15:07:59 09-11-2023
Гость (14:53:47 09-11-2023) Доимпортозамещались ... Скулишь ?
21:18:03 09-11-2023
Гость (15:07:59 09-11-2023) Скулишь ?... А тебе, видимо, нравится за китайские фрукты-овощи втридорога переплачивать?
15:50:56 09-11-2023
Гость (14:53:47 09-11-2023) Доимпортозамещались ... Больной что-ли? Яблоки с пятнышками - это нормально. И в России растут яблоки. То, что они с пятнышками, обычно знак, что их не химичили, что они натуральные и безвредные.
21:56:25 09-11-2023
Гость (15:50:56 09-11-2023) Больной что-ли? Яблоки с пятнышками - это нормально. И в Рос... В этом году на даче не химичили, в итоге - урожая минимум. Без химии сейчас никуда, к сожалению,слишком много развелось болезней и вредителей, да и погода с сюрпризами. А на юге, говорят, ещё больше вредителей. Главное, все вовремя делать, соблюдать сроки ожидания. А биоземледелие очень высокозатратная вещь.
14:55:47 09-11-2023
раз не стандартная - подорожать!
15:23:38 09-11-2023
Яблоки уже подорожали в два раза за последний год, цена более 120 руб./кг.
22:13:43 09-11-2023
Гость (15:23:38 09-11-2023) Яблоки уже подорожали в два раза за последний год, цена боле... 120 рублей, это уже пройденый рубеж. Бери больше.
17:34:09 09-11-2023
Даже ГОСТ вспомнили, который давно отменили, лишь бы цену поднять.
18:10:58 09-11-2023
Мне пофиг на пятнышки .даёшь дешёвые!
18:39:14 09-11-2023
Даёшь брак по самой высокой цене! Браво!