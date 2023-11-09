Яблоки могут подорожать в России из-за пятнышек не по ГОСТу

В этом году появилось много нестандартной плодово-ягодной продукции

09 ноября 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Садоводческие предприятия из Краснодарского края, Дагестана и Крыма попросили Минпромторг РФ временно смягчить государственные стандарты для внешнего вида яблок, пишет "Парламентская газета".

Из-за погодных условий яблоки сортов Granny Smith и Golden выросли с пятнышками и румянцем на поверхности. По критериям приемки в торговых сетях эти дефекты относят к нестандарту, потому что ГОСТы должны гарантировать покупателям качество товара.

"Производители будут вынуждены повышать цены из-за значительной отбраковки", – отмечает издание.

Как указал депутат ГД Владимир Кашин, в этом году появилось много нестандартной плодово-ягодной продукции. В таких случаях, по его словам, торговые сети сами снижают стандарты, которые не влияют на общее качество. Это, к примеру, позволяет продавать яблоки с небольшими пятнышками.