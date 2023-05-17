Яблони начали цвести в Барнауле, несмотря на холод в середине мая

Барнаульцы в шутку предполагают, что яблони просто потеряли терпение и не стали дожидаться тепла

17 мая 2023, 13:30, ИА Амител

































Яблони зацвели в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле начали цвести яблони на улицах: деревья покрылись белыми цветами и нежно-розовыми бутонами и притягивают внимание жителей. Корреспондент amic.ru не смогла пройти мимо такой красоты и сделала несколько фотографий.

Барнаульцы в шутку предполагают, что яблони просто потеряли терпение и, не став дожидаться тепла, зацвели, несмотря на холод. Однако яблоня – это весьма неприхотливое дерево, цветение обычно наступает в начале – середине мая, а иногда и в конце месяца. Достаточно устойчивой температуры на улице от +15 градусов, чтобы бутоны начали массово раскрываться.