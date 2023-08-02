Как проходит День ВДВ в Барнауле — показательные выступления и игры для детей

Военнослужащие продемонстрировали барнаульцам свои возможности

02 августа 2023, 14:26, ИА Амител









































































































































































День ВДВ в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в честь 93-й годовщины со дня основания Воздушно-десантных войск прошли праздничные мероприятия на территории бывшего сереброплавильного завода. Корреспондент amic.ru, конечно же, не могла пропустить такое шоу.

Барнаульцы приняли участие в спортивных соревнованиях, отведали солдатскую кашу на военно-полевой кухне. Не забыли и о детях – для них подготовили специальную игровую программу.

Военнослужащие продемонстрировали горожанам свои возможности на фоне БТР: элементы рукопашного боя и владения оружием, а также традиционное разбивание бутылок.

Напомним, утром 2 августа на площади Победы прошло торжественное возложение цветов. Позже на Власихинском кладбище прошла панихида на Аллее Памяти.