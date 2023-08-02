Как проходит День ВДВ в Барнауле — показательные выступления и игры для детей
Военнослужащие продемонстрировали барнаульцам свои возможности
02 августа 2023, 14:26, ИА Амител
В Барнауле в честь 93-й годовщины со дня основания Воздушно-десантных войск прошли праздничные мероприятия на территории бывшего сереброплавильного завода. Корреспондент amic.ru, конечно же, не могла пропустить такое шоу.
Барнаульцы приняли участие в спортивных соревнованиях, отведали солдатскую кашу на военно-полевой кухне. Не забыли и о детях – для них подготовили специальную игровую программу.
Военнослужащие продемонстрировали горожанам свои возможности на фоне БТР: элементы рукопашного боя и владения оружием, а также традиционное разбивание бутылок.
Напомним, утром 2 августа на площади Победы прошло торжественное возложение цветов. Позже на Власихинском кладбище прошла панихида на Аллее Памяти.
16:14:40 02-08-2023
Красавцы! Пока мобилизованные мужики с заводов защищают родину на фронте, жти устраивают цирк. Не позорно в глаза людям смотреть?
17:29:00 02-08-2023
Артем (16:14:40 02-08-2023) Красавцы! Пока мобилизованные мужики с заводов защищают роди... Напал что ли кто-то на тебя? Из телевизора голову вытащи, бедолага.
18:01:23 02-08-2023
Артем (16:14:40 02-08-2023) Красавцы! Пока мобилизованные мужики с заводов защищают роди... С какого фронта пишите?
19:32:02 02-08-2023
Артем (16:14:40 02-08-2023) Красавцы! Пока мобилизованные мужики с заводов защищают роди... А ты сам то почему не на передке, из грузии давно вернулся герой? Машину на границе бросил?
17:23:07 02-08-2023
счастье и гордость переполняют грудь!!!! праздник наших защитников, которые спасают нас от врагов, если бы не они , то Америка бы взяла нас в рабство.
20:44:43 02-08-2023
Гость (18:01:23 02-08-2023) С какого фронта пишите?... с ципсошного
07:29:36 03-08-2023
Убого