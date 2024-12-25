Депутат ГД с Алтая предложила по-крупному штрафовать за пропаганду многоженства

До 4 млн рублей штрафа за одобрение нетрадиционных семейных отношений

25 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

За популяризацию нетрадиционных семейных отношений предлагают ввести наказание. Такую инициативу депутат Госдумы Нина Останина направила в Министерство юстиции, пишет "Парламентская газета".

На прошлой неделе Духовное управление мусульман издало фетву о разрешении многоженства, согласно которому мужчина сможет брать до четырех жен одновременно. Однако позже фетву отозвали.Останина напомнила, что в России законы, в том числе Семейный кодекс, одинаковы для всех вне зависимости от веры. Кроме того, в Конституции закреплено, что брак – это "союз мужчины и женщины", а не "мужчины и женщин".

"Предлагается внести поправки в статью КоАП, которая предусматривает ответственность за пропаганду ЛГБТ* и отказа от деторождения. Дополнить ее нормой за пропаганду нетрадиционных семейных отношений и распространить на нее уже существующую ответственность", – рассказала Останина.

Максимальное наказание, которое предусматривает статья: для физических лиц – штраф до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – до 4 млн рублей.

* Запрещенное в России движение