Депутат ГД с Алтая предложила по-крупному штрафовать за пропаганду многоженства
До 4 млн рублей штрафа за одобрение нетрадиционных семейных отношений
25 декабря 2024, 13:40, ИА Амител
За популяризацию нетрадиционных семейных отношений предлагают ввести наказание. Такую инициативу депутат Госдумы Нина Останина направила в Министерство юстиции, пишет "Парламентская газета".
На прошлой неделе Духовное управление мусульман издало фетву о разрешении многоженства, согласно которому мужчина сможет брать до четырех жен одновременно. Однако позже фетву отозвали.Останина напомнила, что в России законы, в том числе Семейный кодекс, одинаковы для всех вне зависимости от веры. Кроме того, в Конституции закреплено, что брак – это "союз мужчины и женщины", а не "мужчины и женщин".
"Предлагается внести поправки в статью КоАП, которая предусматривает ответственность за пропаганду ЛГБТ* и отказа от деторождения. Дополнить ее нормой за пропаганду нетрадиционных семейных отношений и распространить на нее уже существующую ответственность", – рассказала Останина.
Максимальное наказание, которое предусматривает статья: для физических лиц – штраф до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – до 4 млн рублей.
* Запрещенное в России движение
13:45:40 25-12-2024
Я бы лучше начал штрафовать за ношение в Госдуме маски, изображающей британского певца и исполнителя Джона Майкла (Оззи) Осборна... плдумаете там, на пару с Терешковой, ммм?
15:33:48 25-12-2024
Гость (13:45:40 25-12-2024) Я бы лучше начал штрафовать за ношение в Госдуме маски, изоб... Я тоже думаю, не стоит позорить Оззика.
13:52:33 25-12-2024
и песню
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если б я был султан
я б имел трех жен
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запретить!
21:14:10 25-12-2024
Musik (13:52:33 25-12-2024) и песню---------------------------------если б я был... А многожёнство предполагает , сделать памятники на могилках родителей у каждой из своих жён , умерших от старческой старости ? Памятники надо делать хорошие родителям своих жён , гранитные , чтоб на века .... Чем больше жён , тем больше памятников делать многоженцу ... ?
14:02:20 25-12-2024
достали уже.. других нет проблем в стране
14:06:16 25-12-2024
Мужичин мало у нас.. если один сможет 2-3 жены содержать - что такого?
14:28:44 25-12-2024
Гость (14:06:16 25-12-2024) Мужичин мало у нас.. если один сможет 2-3 жены содержать - ч... Может жены его? В таких браках обычно так.
16:52:01 25-12-2024
Гость (14:28:44 25-12-2024) Может жены его? В таких браках обычно так. ... Ну конечно его. Чьи же еще?
15:42:10 25-12-2024
Останина как депутат к Алтайскому краю никакого отношения не имеет и не имела. То, что она родилась в Алтайском крае, не значит, что она "депутат ГД с Алтая".
15:43:28 25-12-2024
Про любовниц забыли.
16:32:30 25-12-2024
Гость (15:43:28 25-12-2024) Про любовниц забыли.... И мужей любовниц...
😁
16:39:14 25-12-2024
Кхм... (16:32:30 25-12-2024) И мужей любовниц...😁... муж любовницы прав на денежное довольствие не имеет
17:15:35 25-12-2024
Musik (16:39:14 25-12-2024) муж любовницы прав на денежное довольствие не имеет... но некоторые настаивают на компенсации, субсидии, как хотите, назовите)))
17:21:22 25-12-2024
Гость (17:15:35 25-12-2024) но некоторые настаивают на компенсации, субсидии, как хотите... контрибуции )
21:04:40 25-12-2024
Гость (17:21:22 25-12-2024) контрибуции )... Да. Кто работает тот ест.
16:50:32 25-12-2024
Щас Рамзан потребует от нее извинений за включение многоженства в "нетрадиционные ценности" 🤣
16:59:27 25-12-2024
Заняться нечем наверно... От безделья это..
17:13:04 25-12-2024
Я вот о чём думаю. Сначала возрождение многоженства мне показалось дикостью. Но, возможно, мусульманское духовенство неспроста подняло тему. Их духовные лидеры объясняли необходимость заботы о детях. В частности приводили примеры жизненных ситуаций, когда после гибели отца семейства его брат, имея свою жену, женится ещё на вдове и дети погибшего получают отцовскую заботу от родного дяди наравне с его собственным потомством. Поскольку многие мужчины участвуют в военных действиях, это актуально.
17:36:50 25-12-2024
Гость (17:13:04 25-12-2024) Я вот о чём думаю. Сначала возрождение многоженства мне пока...
Да когда ваше сознание из средневековья-то вытащат! Вот вы почему не принимаете современные ценности. А придется. Иначе реально весь мир от вас отгородится стеной. И вы просто вымрете от какой-нибудт холеры или чумы.
17:53:14 25-12-2024
Гость (17:36:50 25-12-2024) Да когда ваше сознание из средневековья-то вытащат! Вот ... Гость (17:36:50, ты к кому обращаешься? Кому обещаешь смерть от холеры или чумы? Многоженство для мусульман разрешено в ОАЭ, в Саудовской Аравии, Сингапуре и других странах, посмотри в поисковике. Что-то незаметно, что мир отгородился от Дубая)))
18:20:57 25-12-2024
Гость (17:36:50 25-12-2024) Да когда ваше сознание из средневековья-то вытащат! Вот ... Мы сами уже отгородились... Ютюб отключили
03:20:33 26-12-2024
Все, кто продвигает многожёнство, кричат о равном отношении ко всем жёнам, но это абсурд, как по отношению к жёнам, так и в отношениях между жёнами. Всегда назначались "главные" или "любимые" жёны, но даже это не предотвращало склок и интриг в таких семьях.
Откуда же появилась такая тяга на Востоке к многожёнству, думаю, это сказки их духовенства о том, что когда мусульманин попадает в рай, то его будут окружать множество красивейших гурий, на основании этого богатеи Востока решили устроить себе рай уже в земной жизни. Но на самом деле в рай попадает только душа, а не тело человека, тем более если он постоянно думает только о соитии, а не о сохранении души, он в рай точно не попадёт.
Современная жизнь показывает, что родить ребёнка это даже не половина дела, из него надо воспитать человека, за которого не будет стыдно перед другими людьми, а с этим сейчас на Востоке большие проблемы, ведь когда ситуация требует перехода от криков к реальным делам, здесь чего-то путного от них дождаться невозможно. Может быть необходимо думать больше о воспитании, а не о многожёнстве.