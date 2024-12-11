Якутянка перевела сибиряку 112 тыс. рублей за автозапчасти и осталась ни с чем

Добиться наказания для злоумышленника пострадавшая пытается уже год

11 декабря 2024, 13:25, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

41-летняя жительница Якутии судится с поставщиком автозапчастей из Новосибирска. За необходимые детали она заплатила 112 тыс. рублей, но так и не получила их. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам Ольги, у этого поставщика она покупала двигатель несколько лет назад, и все было в порядке. В декабре 2023 года якутянка попала в ДТП и снова обратилась к нему, чтобы отремонтировать автомобиль. Женщине понадобились двигатель, автоматическая коробка передач, бампер, подушки безопасности и лобовое стекло. За все она заплатила 112 тыс. рублей.

"Денис попросил меня перевести деньги на счет его бывшей жены. А когда я перевела деньги, Денис перезвонил и предложил оплатить еще часть запчастей. Заявил, что, мол, он мне все скопом пришлет. Я отказалась", – рассказала Ольга.

Однако после новогодних праздников в 2024 году продавец перестал выходить на связь. Ольга даже приехала к нему в Новосибирск, но и это не помогло: Денис заблокировал все номера телефонов, с которых она пыталась ему дозвониться. После этого женщина обратилась в полицию и связалась с бывшей супругой мошенника. Результатов это не принесло.

"Мне приходили постоянные отказы в возбуждении уголовного дела. Я обратилась с жалобой к главе СК Александру Бастрыкину. Только после этого возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору", – говорит Ольга.

Также пострадавшая обратилась в суд. Ответчиком выступает продавец, а соответчиком – его бывшая жена. По просьбе продавца на ее счет Ольга перечислила 112 тыс. рублей.

"В ходе разбирательств стало понятно, по какой причине это было сделано. У ответчика есть задолженности перед другими кредиторами. Это отражено в базе судебных приставов. Также если будет установлено, что ответчики действовали согласованно и не планировали перевадать запчасти, то их могут привлечь к уголовной ответственности", – рассказал адвокат потерпевшей Денис Зезюлин.

Машину женщина все же отремонтировала. Она заказала запчасти у других поставщиков, заплатив за это почти 500 тыс. рублей.