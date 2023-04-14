Яна Рудковская вызвалась провести российский аналог Евровидения

При этом она не поддерживает идею проведения конкурса с песнями только на русском языке

14 апреля 2023, 09:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Медиаменеджер Тина Канделаки высказала идею о проведении в России собственного аналога конкурса Евровидение. Идею она предложила реализовать продюсеру Яне Рудковской, пишет "Телепрограмма".

"Тина, друг мой, я готова всегда. Будет точно не хуже европейского, а то и лучше. Никакой халтуры, костюмы, сцена, танцы – все сделаю на уровне", – заявила Рудковская.

Она добавила, что для участия в конкурсе готова поставить певца SHAMAN на коньки.

При этом обе представительницы медиасферы выступили против того, чтобы в конкурсе принимали участие только артисты с песнями на русском языке.