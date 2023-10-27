Целью компании является увеличение времени, которое проводит усредненный пользователь на странице

27 октября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: ТАСС

"Яндекс" изменит свою главную страницу ya.ru. Компания намерена использовать ее как канал для рассказа о своих сервисах. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Целью компании является увеличение времени, которое проводит усредненный пользователь на странице. Сейчас на главной странице компании размещена строка поиска, а также точки входа в различные сервисы техногиганта.

Напомним, что летом технологическая корпорация добавила на страницы поисковой выдачи виртуального помощника Алису. В сентябре руководитель бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк заявлял, что компания внедряет YandexGPT в свои продукты и планирует, чтобы в 2024 году порядка половины клиентов начнет применять нейросети в своей деятельности.