"Яндекс" планирует подготовить 350 тысяч IT-специалистов за три года

Директор по образованию в компании Дарья Козлова подчеркнула, что владение технологиями и знание программирования больше не прерогатива исключительно "айтишников"

16 ноября 2023, 16:57, ИА Амител

Фото: ТАСС

С 2023 по 2026 год "Яндекс" планирует подготовить 350 тысяч IT-специалистов – втрое больше, чем за прошлые три года. Об этом компания рассказала в ходе конференции YaC/e.

Директор по образованию в компании Дарья Козлова подчеркнула, что владение технологиями и знание программирования больше не прерогатива "айтишников".

"Мы давно готовим специалистов для IT-отрасли: разработчиков, тестировщиков, аналитиков, но у нас есть и программы для людей из других сфер. Неважно, начинающий ты или опытный, менеджер или учёный – навыки обработки данных и понимание принципов работы ИИ нужны всем", – сказала она. В будущем охват образовательных проектов компании вырастет благодаря появлению новых программ подготовки, в том числе и междисциплинарным, сотрудничеству с вузами и использованию решений на основе генеративных нейросетей.

Отдельный упор делается на программы для детей и подростков. Согласно озвученным планам, не менее 150 тысяч школьников и студентов колледжей освоят основы IT и получат навыки разработчика в "Яндекс.Лицее" и других проектах компании. С этого года там появилась возможность учиться онлайн.

Кроме того, к 2026 году на вузовских программах компании будут обучаться 12 тысяч студентов, которые получили высокие баллы ЕГЭ. Это порядка половины всех выпускников школ, которые покидают ее с высокими баллами и выбирают IT-специальности. Ожидается, что курсы будут доступны более чем в 20 вузах.

Также "Яндекс.Практикум" собирается увеличить охват в четыре раза – необходимые для успешной карьеры прикладные навыки смогут освоить 200 тысяч человек. Сейчас там 127 программ, однако в будущем их число превысит 150. Также на платформе появятся курсы для освоения новых профессий, расширятся возможности для корпоративного образования.

Отметим, что сама конференция YaC/e посвящена людям и технологиям в образовании. Познакомиться с ее программой и посмотреть записи докладов можно на сайте yace.yandex.ru.