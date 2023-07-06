Она сможет обобщать ключевые мысли текстов в виде коротких тезисов

06 июля 2023, 20:02, ИА Амител

Фото: "Яндекс"

"Яндекс" внедрил свою нейросеть YandexGPT в "Яндекс Браузер". Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, она сможет обобщать ключевые мысли текстов в виде тезисов.

На чтение полученных тезисов у человека уйдет от 30 до 60 секунд, а сами они отображаются в интерфейсе поверх открытой вкладке. Сейчас доступен пересказ статей длиной до 30 тысяч знаков, однако скоро нейросеть сможет обобщать тексты и большего размера.

Сейчас функция доступна в версиях "Яндекс Браузера" для Windows, macOS, Linux, а также на смартфонах под управлением Android и iOS. Пересказ также будет работать и в документах — формата .docx и PDF.