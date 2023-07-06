"Яндекс" внедрил свою нейросеть YandexGPT в "Яндекс Браузер"
Она сможет обобщать ключевые мысли текстов в виде коротких тезисов
06 июля 2023, 20:02, ИА Амител
"Яндекс" внедрил свою нейросеть YandexGPT в "Яндекс Браузер". Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, она сможет обобщать ключевые мысли текстов в виде тезисов.
На чтение полученных тезисов у человека уйдет от 30 до 60 секунд, а сами они отображаются в интерфейсе поверх открытой вкладке. Сейчас доступен пересказ статей длиной до 30 тысяч знаков, однако скоро нейросеть сможет обобщать тексты и большего размера.
Сейчас функция доступна в версиях "Яндекс Браузера" для Windows, macOS, Linux, а также на смартфонах под управлением Android и iOS. Пересказ также будет работать и в документах — формата .docx и PDF.
20:24:13 06-07-2023
фтопку Яндекс !итак людей отучили читать длинные тексты, смотреть полнометражные фильмы, слушать монологи итд, еще и это теперь... ИИ не приведет к хорошему, но будет поздно.. и, да, у Я очень плохой поисковик, имхо.