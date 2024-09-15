"Яндекс" впервые оштрафовал клиента за передачу самоката на 100 тысяч рублей

Вычислить нарушение помогли фотографии от одного из пользователей

15 сентября 2024, 13:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

"Яндекс Go" впервые оштрафовал пользователя на 100 тысяч рублей. Причиной стало то, что он передал арендованный электросамокат несовершеннолетним. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кикшерингового сервиса.

"Подтверждаем факт выписанного штрафа", – заявили в пресс-службе.

По словам представителей компании, в службу поддержки поступило обращение от пользователя, который приложил фотографии несовершеннолетних на электросамокате. По номеру на самокате и времени на снимке специалисты "Яндекс Go" нашли поездку и выставили штраф в размере 100 тысяч рублей на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.