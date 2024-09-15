"Яндекс" впервые оштрафовал клиента за передачу самоката на 100 тысяч рублей
Вычислить нарушение помогли фотографии от одного из пользователей
15 сентября 2024, 13:15, ИА Амител
"Яндекс Go" впервые оштрафовал пользователя на 100 тысяч рублей. Причиной стало то, что он передал арендованный электросамокат несовершеннолетним. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кикшерингового сервиса.
"Подтверждаем факт выписанного штрафа", – заявили в пресс-службе.
По словам представителей компании, в службу поддержки поступило обращение от пользователя, который приложил фотографии несовершеннолетних на электросамокате. По номеру на самокате и времени на снимке специалисты "Яндекс Go" нашли поездку и выставили штраф в размере 100 тысяч рублей на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.
"С 1 сентября в "Яндекс Go" действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними – 100 тысяч рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет", – добавили в пресс-службе.
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