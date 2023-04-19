"Яндексу" потребовались гуманитарии
Новые сотрудники будут тренировать нейросети
19 апреля 2023, 11:15, ИА Амител
"Яндекс" начал нанимать на работу гуманитариев, которые будут обучать нейросеть YaLM 2.0. Новые сотрудники будут работать в должности AI-тренеров или их руководителей, сообщают "Известия".
"AI-тренер – это профессия будущего, которая требует экспертизы в области искусственного интеллекта (ИИ) и работы с текстом. Мы ищем таких специалистов, потому что разрабатываем YaLM 2.0 – нейросеть следующего поколения", – сказал руководитель управления машинного интеллекта и исследований Алексей Гусаков.
А также уточнил, что эта нейросеть будет работать в "Алисе", "Поиске" и других сервисах "Яндекса".
Гусаков добавил, что тренеры помогут нейросетям выйти на новый уровень. Искусственный интеллект способен учиться самостоятельно, но тренер сделает его обучение более качественным.
11:39:16 19-04-2023
А з/п почему не указали?
11:52:40 19-04-2023
Гость (11:39:16 19-04-2023) А з/п почему не указали?... фу, какой вы меркантильный. Не хотите работать за идею.
11:47:13 19-04-2023
А ЗП не указывают потому что у них только самозанятые по разовому договору работают! И вообще все эти цифровизаторы к людям повернуты только одним местом, особенно яндекс!
12:59:00 19-04-2023
Интересно, кто обучил поисковик, что если человек хоть раз открыл ссылку по роботу-пылесосу, то его нужно в ближайший месяц просто закидать ссылками про эти пылесосы и рекламой про них же?