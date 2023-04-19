"Яндексу" потребовались гуманитарии

Новые сотрудники будут тренировать нейросети

19 апреля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Яндекс" начал нанимать на работу гуманитариев, которые будут обучать нейросеть YaLM 2.0. Новые сотрудники будут работать в должности AI-тренеров или их руководителей, сообщают "Известия".

"AI-тренер – это профессия будущего, которая требует экспертизы в области искусственного интеллекта (ИИ) и работы с текстом. Мы ищем таких специалистов, потому что разрабатываем YaLM 2.0 – нейросеть следующего поколения", – сказал руководитель управления машинного интеллекта и исследований Алексей Гусаков.

А также уточнил, что эта нейросеть будет работать в "Алисе", "Поиске" и других сервисах "Яндекса".

Гусаков добавил, что тренеры помогут нейросетям выйти на новый уровень. Искусственный интеллект способен учиться самостоятельно, но тренер сделает его обучение более качественным.