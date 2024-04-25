Янковский надеется на то, что Кологривый успокоится
Много говорить о бывшем партнере по площадке он не стал
25 апреля 2024, 07:41, ИА Амител
Никита Кологривый / Кадр из сериала
Актер Иван Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса в "Слове пацана", высказался о поведении бывшего коллеги по площадке Никиты Кологривого. Его слова передает "Газета.ру".
"Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист", – сказал Янковский.
Он пожелал Кологривому здоровья и всего хорошего.
10:21:24 25-04-2024
Кологривый укусил офицантку,отныне ему кличка будет "Секиль" ,из пацанов его отшиваем и руку ему не подаём 😀😁
10:46:00 25-04-2024
Этих актеров как собак. Один кусаться начал, выгнать и другого взять, общество ни чуть не потеряет, зато следующий будет себя в руках держать.
11:00:16 25-04-2024
Дурилка кортонная! Какому балбесу пришло в голову возвести этого поца в звезды?
Заурядный актеришка...
13:26:30 25-04-2024
Гость (11:00:16 25-04-2024) Дурилка кортонная! Какому балбесу пришло в голову возвести э... А у наших продюсеров вкус такой - что ни дурно, то хорошо!
11:13:21 25-04-2024
что-то много внимания этому кхм.. как бы выразиться помягче
13:42:02 25-04-2024
Иван Янковский - красавчик! Тот случай когда природа не отдохнула. Даже уличного бандита, убийцу сыграл негрязно. Дед (актер Олег Янковский) был бы по праву горд. Про Кологривого промолчу.
00:23:33 27-04-2024
Как же достали журналисты, звезды, короли и королевы.... Это просто шуты, а звезды на небе. Называйте всё своими именами.
04:35:01 27-04-2024
Да