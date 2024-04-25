Янковский надеется на то, что Кологривый успокоится

Актер Иван Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса в "Слове пацана", высказался о поведении бывшего коллеги по площадке Никиты Кологривого. Его слова передает "Газета.ру".

"Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист", – сказал Янковский.