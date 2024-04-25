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Янковский надеется на то, что Кологривый успокоится

Много говорить о бывшем партнере по площадке он не стал

25 апреля 2024, 07:41, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала
Никита Кологривый / Кадр из сериала

Актер Иван Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса в "Слове пацана", высказался о поведении бывшего коллеги по площадке Никиты Кологривого. Его слова передает "Газета.ру".

"Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист", – сказал Янковский.

Он пожелал Кологривому здоровья и всего хорошего.

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Комментарии 8

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Коротин В.

10:21:24 25-04-2024

Кологривый укусил офицантку,отныне ему кличка будет "Секиль" ,из пацанов его отшиваем и руку ему не подаём 😀😁

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Гость

10:46:00 25-04-2024

Этих актеров как собак. Один кусаться начал, выгнать и другого взять, общество ни чуть не потеряет, зато следующий будет себя в руках держать.

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Гость

11:00:16 25-04-2024

Дурилка кортонная! Какому балбесу пришло в голову возвести этого поца в звезды?
Заурядный актеришка...

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Шурик

13:26:30 25-04-2024

Гость (11:00:16 25-04-2024) Дурилка кортонная! Какому балбесу пришло в голову возвести э... А у наших продюсеров вкус такой - что ни дурно, то хорошо!

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Гость

11:13:21 25-04-2024

что-то много внимания этому кхм.. как бы выразиться помягче

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Гость

13:42:02 25-04-2024

Иван Янковский - красавчик! Тот случай когда природа не отдохнула. Даже уличного бандита, убийцу сыграл негрязно. Дед (актер Олег Янковский) был бы по праву горд. Про Кологривого промолчу.

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Игорыч

00:23:33 27-04-2024

Как же достали журналисты, звезды, короли и королевы.... Это просто шуты, а звезды на небе. Называйте всё своими именами.

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Негр

04:35:01 27-04-2024

Да

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