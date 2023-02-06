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Япония присоединилась к потолку цен на нефть из России

Принятые меры соответствуют объявленным Евросоюзом 5 февраля

06 февраля 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство Японии присоединилось к санкционной политике потолка цен на российскую нефть 6 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

На перевозимые по морю российские нефтепродукты ограничение устанавливается в размере 100 долларов и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории.

Принятые меры соответствуют объявленным Евросоюзом 5 февраля.

Напомним, что 5 декабря коалиция, в которую вошли Австралия, Великобритания, Канада, США, Япония и ЕС, ввела ограничение на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель для подчинённых им судов и территорий.

 

Комментарии 2

  • Так они нефть у нас и не покупают. У нас давно потолок цен на все западные товары, поэтому они нам их и не продают. Я ввел потолок цен на ЖКХ, больше него не плачу, но боюсь, что потом заставят. Если не мобилизуют и за это не простят. Или страховкой не погасят.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • это лакмусовая бумажка! на чьей ты стороне...? с западом или за Россию? а там покупаешь или нет это третий вопрос...
    06 февраля, Гость   Ответить
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