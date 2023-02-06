Япония присоединилась к потолку цен на нефть из России

Принятые меры соответствуют объявленным Евросоюзом 5 февраля

06 февраля 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство Японии присоединилось к санкционной политике потолка цен на российскую нефть 6 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

На перевозимые по морю российские нефтепродукты ограничение устанавливается в размере 100 долларов и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории.

Принятые меры соответствуют объявленным Евросоюзом 5 февраля.

Напомним, что 5 декабря коалиция, в которую вошли Австралия, Великобритания, Канада, США, Япония и ЕС, ввела ограничение на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель для подчинённых им судов и территорий.