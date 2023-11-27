Японская балерина поразилась ценам на картошку и капусту в российском магазине

Она подчеркнула, что овощи в России очень дешевые

27 ноября 2023, 12:18, ИА Амител

Японская балерина Марина Сибаяма удивилась ценам на продукты в сетевом супермаркете в Оренбурге, куда приехала с гастролями, сообщает РИА Новости.

"Картофель очень дешевый. Двадцать пять рублей за килограмм. Сейчас курс примерно 1 рубль – около 1,5-1,7 йены. Дешево. Капуста стоит 20 рублей за килограмм", – сказала девушка, когда гуляла по магазину.

Она также отметила, что почти во всех российских магазинах фрукты и овощи продаются возле входа.