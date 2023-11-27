НОВОСТИОбщество

Японская балерина поразилась ценам на картошку и капусту в российском магазине

Она подчеркнула, что овощи в России очень дешевые

27 ноября 2023, 12:18, ИА Амител

Японская балерина Марина Сибаяма удивилась ценам на продукты в сетевом супермаркете в Оренбурге, куда приехала с гастролями, сообщает РИА Новости.

"Картофель очень дешевый. Двадцать пять рублей за килограмм. Сейчас курс примерно 1 рубль – около 1,5-1,7 йены. Дешево. Капуста стоит 20 рублей за килограмм", – сказала девушка, когда гуляла по магазину.

Она также отметила, что почти во всех российских магазинах фрукты и овощи продаются возле входа.

Фото: unsplash.com

Говядина в России к Новому году может подорожать еще на 7-10%

Эксперты считают, что цена в ближайшее время снижаться не будет
НОВОСТИЭкономика
забавные истории цены Продукты

Комментарии 38

Avatar Picture
Гость

12:22:45 27-11-2023

Двадцать пять рублей --- В Барнауле 20 рублей. Ну так и зарплаты не как в Японии

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:21 27-11-2023

И наши поди по Японии ходят, по бизнесу решают. Как мимо санкций в Японии купить. Так у них никогда с изоляцией не получится

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:03 27-11-2023

А она не поразилась ценами на авто?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

12:41:06 27-11-2023

Знала бы она наши зарплаты...

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:17 27-11-2023

ну пусть переезжает в Россию на пмж

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:00 28-11-2023

Гость (12:49:17 27-11-2023) ну пусть переезжает в Россию на пмж... Так почему бы тебе не переехать там где много платят ?вроде границу ни кто не закрывал?если тупой так ты везде будешь нищий!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:09 27-11-2023

Если японка узнает какое жалования русские батраки получают, она себе харакири сделает, прямо в Оренбургской МврииРа

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:48 27-11-2023

МРОТ в Японии в районе 100 тыров. Средняя зп в районе 230 , а пенсия в районе 130

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:31:45 28-11-2023

Гость (13:01:48 27-11-2023) МРОТ в Японии в районе 100 тыров. Средняя зп в районе 230 , ... я с удовольствием узнаю от вас стоимость недвижимости, медицины, образования и всего остального в Японии.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:44 27-11-2023

Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курсе, что вообще-то Япония одна из самых дорогих стран мира? Средняя зимняя зарплата в Японии 2700 долларов, или 270 тысяч рублей. Летняя 3600 долларов. Расходы в месяц : налоги 40%, около 30% аренда жилья (своего там очень и очень мало), 30% на ежедневные расходы. Все крайне дорого. Б/авто - да, дешевые. Связано это с тем, что необходимо платить налог за содержание автомобиля старого года выпуска, и чем старее авто - тем выше налог. Так стимулируют покупки новых автомобилей.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:53 27-11-2023

Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... Загнивают короче

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:00:01 27-11-2023

Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... а теперь все что написал сравни со средней зарплатой в России(не говоря пр наш край),потом поищи рейтинг по уровню жизни РФ и Японии и только после этого задумайся-стоит ли петь дифирамбы режиму который не может создать нормальные условия жизни в стране

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:46 28-11-2023

гость (14:00:01 27-11-2023) а теперь все что написал сравни со средней зарплатой в Росс... В нашей стране всё есть, а народу нечего есть!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:35 27-11-2023

Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... Расскажи лучше про нашу коммуналку, налоги, аренду жилья))))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:33:11 28-11-2023

Гость (14:07:35 27-11-2023) Расскажи лучше про нашу коммуналку, налоги, аренду жилья))))... то же самое про Японию не хотите рассказать, чтобы сравнение было полным?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:15 27-11-2023

Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... Норвегия поди ещё дороже?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:01 27-11-2023

Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... Средняя в Барнауле 36тр, аренда 15тр (или ипотека от 25тр), коммуналка 5-8тр, авто цена космос. На повседневные расходы что остается? У японца 81тр, у нашего 10ка на месяц

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Серега

21:03:59 28-11-2023

Гость (15:02:01 27-11-2023) Средняя в Барнауле 36тр, аренда 15тр (или ипотека от 25тр), ... А вы вообще в курсе поскольку часов работают японцы, ино раз они остаются на работе ночевать так как просто не остаётся сил, и оплата труда у них в основном сдельная чкм быстрее заказ будет выполнен, то соответственно с тобой и расстаются, а следовательно японцы и работают чуть ли не сутками и без выходных

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:55:08 28-11-2023

Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... Да надо же так ,как там всё плохо и дорого,а мы и не знали,что у нас лучше всех.Вот вас бы собрать таких и заставить жить в наших условиях при этой нищете и безнадёжности,посмотрел бы я какую песню ты пел.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:12 27-11-2023

Бедняжка, на одной картохе с капустой сидит, на бананы денег не хватает.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:50 27-11-2023

А ценами на чизбургеры и беляши интересуются японские сумисты.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:57 27-11-2023

Кому нужны эти овощи если у каждого второго в России дачи и огороды). Россияне уже болями в пояснице заплатили за морковчку и капустку

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:19 28-11-2023

Гость (14:04:57 27-11-2023) Кому нужны эти овощи если у каждого второго в России дачи и ... Гость, в нашем городе, было время, что у каждого второго были дачи с геморроями и болями в спинах. Сейчас то поколение ушло на вечный покой, осталось процентов двадцать, в большинстве так называемых "русских", которым картошка и прочая петрушку в тягость.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:22 27-11-2023

Сейчас наши бизнесмены почитают и сделают цены "неудивительными" для иностранцев. Все для туризма.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

14:27:16 27-11-2023

В июне на всё это же цены вырастут ощутимо, а сейчас всё местное.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:37:57 27-11-2023

зачем нам мозги пудрить типа "низкими" ценами на овощи, если на все остальное просто немыслимые цифры на ценниках стоят? Усыпить недовольство граждан попытка не сработала !! Нам зачем мнение какой то заграничной балерины? Сколько у нее зарплата и сколько пенсия или средняя (поправдишняя) зарплата у наших людей. Чего бабушку то лохматить ????

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:17 27-11-2023

Те, кто правительство обвиняет, на себя тоже посмотрите. ВЫ - не японцы. Японцы пашут, как лошади. Стараются быть законопослушными, сознательными. А мы? Большинство работает спустя рукава, мусор мимо урн кидает, язык матерками загрязняет, запиваются. Никогда не будет наша страна жить хорошо, пока ЛЮДИ не изменятся.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:22:57 27-11-2023

Гость (15:44:17 27-11-2023) Те, кто правительство обвиняет, на себя тоже посмотрите. ВЫ ... прежде чем тут мычать ,посмотрите на природные ресурсы их и наши и если все средства от продажи вкладывались куда надо то нам хватило и 4-часового рабочего дня чтоб жить не хуже их,а вот в одном с вами согласен-никогда не будет наша страна жить хорошо,пока ЛЮДИ,сидящие у власти не изменятся

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:34:47 28-11-2023

гость (18:22:57 27-11-2023) прежде чем тут мычать ,посмотрите на природные ресурсы их и ... тунеядцы и халявщики, короче.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:17:51 27-11-2023

Гость (15:44:17 27-11-2023) Те, кто правительство обвиняет, на себя тоже посмотрите. ВЫ ... Люди везде одинаковы, а вот государства в правовом и технологическом сегменте разные

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Карина

18:29:24 27-11-2023

А з\плата в Оренбурге ее не удивила?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:12:02 27-11-2023

Цены на суши не видела ещё?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:12:57 27-11-2023

Как много "недовольных" украинских троллей в комментариях!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Василий

12:49:17 28-11-2023

гость (21:12:57 27-11-2023) Как много "недовольных" украинских троллей в комментариях!... Сколько 30% жителей Алтайского края получают зарплату менее 20 тысяч в месяц не если ты козёл и одной капустой питаешся то вопросов нет

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

15:09:24 28-11-2023

А цены на рыбу и морепродукты её не удивили? И качество, свежесть этих продуктов?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

15:52:50 28-11-2023

А чего это она к нам на сахалин не приедет, посмотреть на красную икру по 8000р за литр, или кортошку по 85, хлеб по 70-80рублей???

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

15:57:36 28-11-2023

А чего это она к нам на сахалин не приедет, посмотреть на красную икру по 8000р за литр, или кортошку по 85, хлеб по 70-80рублей???

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дрон

13:20:40 29-11-2023

Где вы видели такие цены! у нас капуста 90р. За кг. Картошка 95р.за кг.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров