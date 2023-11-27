Японская балерина поразилась ценам на картошку и капусту в российском магазине
Она подчеркнула, что овощи в России очень дешевые
27 ноября 2023, 12:18, ИА Амител
Японская балерина Марина Сибаяма удивилась ценам на продукты в сетевом супермаркете в Оренбурге, куда приехала с гастролями, сообщает РИА Новости.
"Картофель очень дешевый. Двадцать пять рублей за килограмм. Сейчас курс примерно 1 рубль – около 1,5-1,7 йены. Дешево. Капуста стоит 20 рублей за килограмм", – сказала девушка, когда гуляла по магазину.
Она также отметила, что почти во всех российских магазинах фрукты и овощи продаются возле входа.
12:22:45 27-11-2023
Двадцать пять рублей --- В Барнауле 20 рублей. Ну так и зарплаты не как в Японии
12:27:21 27-11-2023
И наши поди по Японии ходят, по бизнесу решают. Как мимо санкций в Японии купить. Так у них никогда с изоляцией не получится
12:38:03 27-11-2023
А она не поразилась ценами на авто?
12:41:06 27-11-2023
Знала бы она наши зарплаты...
12:49:17 27-11-2023
ну пусть переезжает в Россию на пмж
14:14:00 28-11-2023
Гость (12:49:17 27-11-2023) ну пусть переезжает в Россию на пмж... Так почему бы тебе не переехать там где много платят ?вроде границу ни кто не закрывал?если тупой так ты везде будешь нищий!
12:53:09 27-11-2023
Если японка узнает какое жалования русские батраки получают, она себе харакири сделает, прямо в Оренбургской МврииРа
13:01:48 27-11-2023
МРОТ в Японии в районе 100 тыров. Средняя зп в районе 230 , а пенсия в районе 130
12:31:45 28-11-2023
Гость (13:01:48 27-11-2023) МРОТ в Японии в районе 100 тыров. Средняя зп в районе 230 , ... я с удовольствием узнаю от вас стоимость недвижимости, медицины, образования и всего остального в Японии.
13:21:44 27-11-2023
Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курсе, что вообще-то Япония одна из самых дорогих стран мира? Средняя зимняя зарплата в Японии 2700 долларов, или 270 тысяч рублей. Летняя 3600 долларов. Расходы в месяц : налоги 40%, около 30% аренда жилья (своего там очень и очень мало), 30% на ежедневные расходы. Все крайне дорого. Б/авто - да, дешевые. Связано это с тем, что необходимо платить налог за содержание автомобиля старого года выпуска, и чем старее авто - тем выше налог. Так стимулируют покупки новых автомобилей.
13:42:53 27-11-2023
Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... Загнивают короче
14:00:01 27-11-2023
Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... а теперь все что написал сравни со средней зарплатой в России(не говоря пр наш край),потом поищи рейтинг по уровню жизни РФ и Японии и только после этого задумайся-стоит ли петь дифирамбы режиму который не может создать нормальные условия жизни в стране
20:33:46 28-11-2023
гость (14:00:01 27-11-2023) а теперь все что написал сравни со средней зарплатой в Росс... В нашей стране всё есть, а народу нечего есть!
14:07:35 27-11-2023
Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... Расскажи лучше про нашу коммуналку, налоги, аренду жилья))))
12:33:11 28-11-2023
Гость (14:07:35 27-11-2023) Расскажи лучше про нашу коммуналку, налоги, аренду жилья))))... то же самое про Японию не хотите рассказать, чтобы сравнение было полным?
14:38:15 27-11-2023
Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... Норвегия поди ещё дороже?
15:02:01 27-11-2023
Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... Средняя в Барнауле 36тр, аренда 15тр (или ипотека от 25тр), коммуналка 5-8тр, авто цена космос. На повседневные расходы что остается? У японца 81тр, у нашего 10ка на месяц
21:03:59 28-11-2023
Гость (15:02:01 27-11-2023) Средняя в Барнауле 36тр, аренда 15тр (или ипотека от 25тр), ... А вы вообще в курсе поскольку часов работают японцы, ино раз они остаются на работе ночевать так как просто не остаётся сил, и оплата труда у них в основном сдельная чкм быстрее заказ будет выполнен, то соответственно с тобой и расстаются, а следовательно японцы и работают чуть ли не сутками и без выходных
08:55:08 28-11-2023
Гость (13:21:44 27-11-2023) Ожидаемая реакция местных организмов. А вы, граждане, в курс... Да надо же так ,как там всё плохо и дорого,а мы и не знали,что у нас лучше всех.Вот вас бы собрать таких и заставить жить в наших условиях при этой нищете и безнадёжности,посмотрел бы я какую песню ты пел.
13:58:12 27-11-2023
Бедняжка, на одной картохе с капустой сидит, на бананы денег не хватает.
13:59:50 27-11-2023
А ценами на чизбургеры и беляши интересуются японские сумисты.
14:04:57 27-11-2023
Кому нужны эти овощи если у каждого второго в России дачи и огороды). Россияне уже болями в пояснице заплатили за морковчку и капустку
12:58:19 28-11-2023
Гость (14:04:57 27-11-2023) Кому нужны эти овощи если у каждого второго в России дачи и ... Гость, в нашем городе, было время, что у каждого второго были дачи с геморроями и болями в спинах. Сейчас то поколение ушло на вечный покой, осталось процентов двадцать, в большинстве так называемых "русских", которым картошка и прочая петрушку в тягость.
14:25:22 27-11-2023
Сейчас наши бизнесмены почитают и сделают цены "неудивительными" для иностранцев. Все для туризма.
14:27:16 27-11-2023
В июне на всё это же цены вырастут ощутимо, а сейчас всё местное.
14:37:57 27-11-2023
зачем нам мозги пудрить типа "низкими" ценами на овощи, если на все остальное просто немыслимые цифры на ценниках стоят? Усыпить недовольство граждан попытка не сработала !! Нам зачем мнение какой то заграничной балерины? Сколько у нее зарплата и сколько пенсия или средняя (поправдишняя) зарплата у наших людей. Чего бабушку то лохматить ????
15:44:17 27-11-2023
Те, кто правительство обвиняет, на себя тоже посмотрите. ВЫ - не японцы. Японцы пашут, как лошади. Стараются быть законопослушными, сознательными. А мы? Большинство работает спустя рукава, мусор мимо урн кидает, язык матерками загрязняет, запиваются. Никогда не будет наша страна жить хорошо, пока ЛЮДИ не изменятся.
18:22:57 27-11-2023
Гость (15:44:17 27-11-2023) Те, кто правительство обвиняет, на себя тоже посмотрите. ВЫ ... прежде чем тут мычать ,посмотрите на природные ресурсы их и наши и если все средства от продажи вкладывались куда надо то нам хватило и 4-часового рабочего дня чтоб жить не хуже их,а вот в одном с вами согласен-никогда не будет наша страна жить хорошо,пока ЛЮДИ,сидящие у власти не изменятся
12:34:47 28-11-2023
гость (18:22:57 27-11-2023) прежде чем тут мычать ,посмотрите на природные ресурсы их и ... тунеядцы и халявщики, короче.
21:17:51 27-11-2023
Гость (15:44:17 27-11-2023) Те, кто правительство обвиняет, на себя тоже посмотрите. ВЫ ... Люди везде одинаковы, а вот государства в правовом и технологическом сегменте разные
18:29:24 27-11-2023
А з\плата в Оренбурге ее не удивила?
21:12:02 27-11-2023
Цены на суши не видела ещё?
21:12:57 27-11-2023
Как много "недовольных" украинских троллей в комментариях!
12:49:17 28-11-2023
гость (21:12:57 27-11-2023) Как много "недовольных" украинских троллей в комментариях!... Сколько 30% жителей Алтайского края получают зарплату менее 20 тысяч в месяц не если ты козёл и одной капустой питаешся то вопросов нет
15:09:24 28-11-2023
А цены на рыбу и морепродукты её не удивили? И качество, свежесть этих продуктов?
15:52:50 28-11-2023
А чего это она к нам на сахалин не приедет, посмотреть на красную икру по 8000р за литр, или кортошку по 85, хлеб по 70-80рублей???
15:57:36 28-11-2023
А чего это она к нам на сахалин не приедет, посмотреть на красную икру по 8000р за литр, или кортошку по 85, хлеб по 70-80рублей???
13:20:40 29-11-2023
Где вы видели такие цены! у нас капуста 90р. За кг. Картошка 95р.за кг.