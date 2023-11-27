Говядина в России к Новому году может подорожать еще на 7-10%

Эксперты считают, что цена в ближайшее время снижаться не будет

27 ноября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Рост цен на говядину ожидается в России к Новому году. Как сообщает "Парламентская газета", об этом заявил гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

"До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10%", – сказал он.По его словам, подорожание связано с падением производства мяса из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. Дополнительному росту способствует и предновогодний период.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ также считает, что падения цены говядины не следует ждать в ближайшее время. Он напомнил, что в стране подорожало и другое мясо: свинина – на 14,4%, а курица – на 29,7%.