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Говядина в России к Новому году может подорожать еще на 7-10%

Эксперты считают, что цена в ближайшее время снижаться не будет

27 ноября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Рост цен на говядину ожидается в России к Новому году. Как сообщает "Парламентская газета", об этом заявил гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

"До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10%", – сказал он.По его словам, подорожание связано с падением производства мяса из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. Дополнительному росту способствует и предновогодний период.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ также считает, что падения цены говядины не следует ждать в ближайшее время. Он напомнил, что в стране подорожало и другое мясо: свинина – на 14,4%, а курица – на 29,7%.

Экономика цены Продукты

Комментарии 14

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Гость

07:50:55 27-11-2023

Весь год мясо дорожало и вдруг сразу на 7-10%. А несчастная пенсия по плану, только на 7,5%. Ну когда же Благая весть прозвучит в России?

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Гость

08:21:53 27-11-2023

Гость (07:50:55 27-11-2023) Весь год мясо дорожало и вдруг сразу на 7-10%. А несчастная ... Вы продолжаете верить в благостные вести, доброго царя и плохих бояр?

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Гость

12:10:48 27-11-2023

Гость (08:21:53 27-11-2023) Вы продолжаете верить в благостные вести, доброго царя и пло... Гость, я не верю в доброго царя. Многолетний опыт показал, что только при Леониде Ильиче Брежневе, я немного ощющал себя человеком. А "Благая весть" не только Бога может исходить.

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Гость

08:58:01 27-11-2023

Амик, напишите лучше, что НЕ подорожает к новому году!))

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Гость

09:22:49 27-11-2023

Гость (08:58:01 27-11-2023) Амик, напишите лучше, что НЕ подорожает к новому году!))... Зарплата.

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Гость

12:45:00 27-11-2023

Гость (08:58:01 27-11-2023) Амик, напишите лучше, что НЕ подорожает к новому году!))... Стоимость труда))))

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гость

09:02:25 27-11-2023

От лица национального союза любителей говядины выражаю негодование и порицание в адрес национального союза производителей говядины, назовите причины сокращения поголовья и самораспуститесь с Богом))

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гость

09:34:41 27-11-2023

а что это кого то еще удивляет?

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Гость

11:19:46 27-11-2023

Почему поголовье сокращается? Нужно запретить аборты для крупного рогатого скота.

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Гость

12:15:45 27-11-2023

а где этот, которому пофиг и котрый все это не ест?

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Гость

12:35:15 27-11-2023

Гость (12:15:45 27-11-2023) а где этот, которому пофиг и котрый все это не ест?... Я тут.. у меня нет денег. Я теперь не ем курицу, рыбу, свинину и эту вашу говядину.

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Гость

14:16:05 27-11-2023

Гость (12:35:15 27-11-2023) Я тут.. у меня нет денег. Я теперь не ем курицу, рыбу, свини... а яйца и бананы поди ешь?

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Гость

15:15:31 27-11-2023

Гость (14:16:05 27-11-2023) а яйца и бананы поди ешь?... Неа.. гречка наше все.

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гость

14:42:17 27-11-2023

пусть и дальше в таких же темпах все дорожает ,на фоне мизерных зарплат. когда нибудь народ сдетонирует и рванет

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