Говядина в России к Новому году может подорожать еще на 7-10%
Эксперты считают, что цена в ближайшее время снижаться не будет
27 ноября 2023, 07:31, ИА Амител
Рост цен на говядину ожидается в России к Новому году. Как сообщает "Парламентская газета", об этом заявил гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.
"До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10%", – сказал он.По его словам, подорожание связано с падением производства мяса из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. Дополнительному росту способствует и предновогодний период.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ также считает, что падения цены говядины не следует ждать в ближайшее время. Он напомнил, что в стране подорожало и другое мясо: свинина – на 14,4%, а курица – на 29,7%.
07:50:55 27-11-2023
Весь год мясо дорожало и вдруг сразу на 7-10%. А несчастная пенсия по плану, только на 7,5%. Ну когда же Благая весть прозвучит в России?
08:21:53 27-11-2023
Гость (07:50:55 27-11-2023) Весь год мясо дорожало и вдруг сразу на 7-10%. А несчастная ... Вы продолжаете верить в благостные вести, доброго царя и плохих бояр?
12:10:48 27-11-2023
Гость (08:21:53 27-11-2023) Вы продолжаете верить в благостные вести, доброго царя и пло... Гость, я не верю в доброго царя. Многолетний опыт показал, что только при Леониде Ильиче Брежневе, я немного ощющал себя человеком. А "Благая весть" не только Бога может исходить.
08:58:01 27-11-2023
Амик, напишите лучше, что НЕ подорожает к новому году!))
09:22:49 27-11-2023
Гость (08:58:01 27-11-2023) Амик, напишите лучше, что НЕ подорожает к новому году!))... Зарплата.
12:45:00 27-11-2023
Гость (08:58:01 27-11-2023) Амик, напишите лучше, что НЕ подорожает к новому году!))... Стоимость труда))))
09:02:25 27-11-2023
От лица национального союза любителей говядины выражаю негодование и порицание в адрес национального союза производителей говядины, назовите причины сокращения поголовья и самораспуститесь с Богом))
09:34:41 27-11-2023
а что это кого то еще удивляет?
11:19:46 27-11-2023
Почему поголовье сокращается? Нужно запретить аборты для крупного рогатого скота.
12:15:45 27-11-2023
а где этот, которому пофиг и котрый все это не ест?
12:35:15 27-11-2023
Гость (12:15:45 27-11-2023) а где этот, которому пофиг и котрый все это не ест?... Я тут.. у меня нет денег. Я теперь не ем курицу, рыбу, свинину и эту вашу говядину.
14:16:05 27-11-2023
Гость (12:35:15 27-11-2023) Я тут.. у меня нет денег. Я теперь не ем курицу, рыбу, свини... а яйца и бананы поди ешь?
15:15:31 27-11-2023
Гость (14:16:05 27-11-2023) а яйца и бананы поди ешь?... Неа.. гречка наше все.
14:42:17 27-11-2023
пусть и дальше в таких же темпах все дорожает ,на фоне мизерных зарплат. когда нибудь народ сдетонирует и рванет